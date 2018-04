Vieste. Omicidio: morto 46enne Giambattista Notarangelo

Di:

Vieste, 06 aprile 2018. Omicidio nel pomeriggio a Vieste: vittima il 46enne Giambattista Notarangelo, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti sono avvenuti in località Palude Mezzane, zona interna sulla Vieste – Peschici.

Sarebbero 8/9 i colpi di arma da fuoco inferti contro l’uomo, colpito alle spalle. Il proprietario del terreno – dove è stata ritrovata la vittima – ha dato notizia dei fatti verso le ore 15.45.

Indagini in corso degli agenti della squadra mobile di Foggia.

Cugino del boss Angelo Notarangelo, coinvolto e condannato nell’ambito dell’operazione “Medioevo”

Giambattista Notarangelo – Vieste, classe 1972 – era stato coinvolto, nell’aprile 2011, nell’operazione “Medioevo“, con 7 ordinanze di custodia cautelare eseguite tutte a Vieste dai Carabinieri della Compagnia di Vico e del Reparto operativo del Comando provinciale di Foggia. Tra gli arrestati, coinvolti nell’operazione, il boss Angelo Notarangelo, classe 1977, ucciso in un agguato il 26 gennaio 2015 sulla Mattinata – Vieste, e Marco Raduano, classe 1983, ferito di recente nel corso di un agguato a Vieste.

Le condanne in primo grado

Per la citata operazione “Medioevo” il boss Angelo Notarangelo era stato condannato a 11 anni di reclusione, Giambattista Notarangelo ad 8 anni e 4 mesi di reclusione; Marco Raduano ad 8 anni e 4 mesi di reclusione (assoluzione invece per altre due persone coinvolte nell’operazione).

La decisione della Corte d’Appello di Bari, con riconoscimento “aggravante di mafia”

Nel luglio 2017, Giambattista Notarangelo, cugino del defunto boss Notarangelo, è stato condannato a 7 anni e mezzo di carcere, nell’ambito del processo “Medioevo”, riguardante il racket delle estorsioni ai danni di alcuni imprenditori turistici viestani, commesse avvalendosi del metodo mafioso. Come anticipato in un altro testo, anche in questo caso la Corte di Appello ha ritenuto esistente l’aggravante di mafia esclusa dal giudice di primo grado.

Da raccolta dati, l’uomo non aveva al momento misure a suo carico.

Sesto omicidio dopo la morte di Angelo Notarangelo; 2 i tentati omicidi. Un giovane scomparso nel nulla

Si tratta del sesto omicidio avvenuto nel territorio viestano, dopo la morte di Angelo Notarangelo (dunque dal 26 gennaio 2015). Vittime: Onofrio Notarangelo, Vincenzo e Giampiero Vescera, Omar Trotta; due invece i tentati omicidi, ai danni di Girolamo Perna e del citato Marco Raduano.

Nessuna notizia invece di Pasquale Notarangelo, figlio di Onofrio, nipote di Angelo, il giovane di 26 anni del quale non si hanno più notizie dallo scorso 24 maggio 2017.

