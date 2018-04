Vigiano: “Landella accolga le nostre richieste o andiamo a casa”

Di:

Foggia, 06 aprile 2018. Il 15 aprile scadono i venti giorni che il sindaco Landella ha a disposizione per riflettere sulle sue dimissioni e ritirarle, o confermarle. I lavori proseguono per cercare di ricucire la coalizione. L’onorevole Paolo Agostinacchio si sta occupando di ascoltare le rimostranze dei componenti della maggioranza. Si tratta di capire, quando queste richieste verranno riportate al primo cittadino, cosa succederà, visto che, al termine delle consultazioni con il coordinatore di Fi Raffaele Di Mauro, non c’è sta alcuna svolta nel quadro dell’amministrazione che, infatti, si è fatta sorpassare in aula, in prima convocazione, da quella che è divenuta la “maggioranza di fatto” a Palazzo di città contro quella ormai nominale uscita dalle elezioni del 2014.

La segreteria politica della Lega

Nella Lega c’è un passaggio di consegne fra Rossano Sasso e Andrea Caroppo, ma al momento la nomina ufficiale del nuovo coordinatore regionale di Puglia non c’è stata, né avverrà prima della fine delle consultazioni per formare il governo. Successivamente a questa fase, sì è stabilito che Salvini verrà in Puglia per presentare i nuovi vertici del partito. Ma non c’è un corto circuito fra i rappresentanti istituzionali di Salvini a Foggia e il partito, viaggiano in sintonia. Dunque, “Bisogna consultare loro”, cioè Antonio Vigiano, Joseph Splendido e Alfonso Fiore. Questo lo conferma Caroppo, senza aggiungere altro se non che, al momento, non è lui il coordinatore della Lega.

Le consultazioni politiche

Nelle consultazioni cittadine, anche una disamina di cosa sia successo nelle ultime competizioni politiche. Il centrodestra ha perso le provinciali, poi le regionali le ha vinte Giandiego Gatta, il consigliere forzista più votato di Puglia ma non certo di Foggia, dove era candidata Michaela Di Donna. Stessa cosa alle politiche, pur con la forza d’urto del M5s, è inutile ribadire che la perdita di un collegio storicamente di centrodestra pesa su Landella, che ha voluto riproporre il medesimo candidato. “Noi non vogliamo pezze, se accolgono le nostre richieste, che sono di buon senso, bene, o andiamo a casa – dice il consigliere comunale Antonio Vigiano- il giocattolo è inutile che lo ripari, potrebbe saltare se non oggi domani. Abbiamo chiesto un azzeramento della giunta e un programma di fine mandato”.

Il programma di fine mandato

Non un generico buon proposito, in ogni caso, ma punti che devono essere supportati dagli stanziamenti nel bilancio di previsione, al voto in consiglio alla fine di aprile. Dalla sicurezza alle politiche sociali alle strade, sono questi gli argomenti da mettere in agenda per il partito di Salvini. Fine mandato significa anche definire il perimetro dei partiti che vogliono impegnarsi a rilanciare il centrodestra alle prossime comunali, recuperando i tarquiniani e Fratelli d’Italia. “Noi dal sindaco vogliamo un segnale, mentre lui non si fa sentire”.

L’offerta della presidenza Ataf

Il bilancio di previsione è l’ultimo atto politico su cui si può dare battaglia, cui segue il consuntivo. Sfiduciare il sindaco a ridosso delle elezioni dell’anno prossimo, non sarebbe molto sensato, quindi lo scontro va avanti quest’anno. Circa la possibilità di ottenere un posto all’Ataf, visto che il presidente Ferrantino si è dimesso, i leghisti non ne vogliono sapere. “Non ho mai parlato con il sindaco di Ataf, non c’è stata alcuna trattativa”, prosegue il consigliare. Nessun tavolo ufficiale per eventuali incarichi, quindi, se non tavoli politici. Ciò non toglie che le voci di un possibile nuovo presidente nella persona di Vigiano si siano rincorse fra i lavoratori dell’Ataf, tra le rappresentanze sindacali, tra chi frequenta il dopolavoro da quelle parti. Non solo: che qualche offerta informale sull’azienda gli sia pervenuta è indubbio, certo non attraverso i canali attivati in questi giorni. Alla Lega si rimprovera di non essere andata in aula per il Pef di Amiu: “La nostra non è stata una battaglia politica strumentale, noi credevamo e crediamo effettivamente che ci siano criticità nel biostabilizzatore e sui suoi proventi, non abbiamo ostacolato l’approvazione”.

Il sindaco, probabilmente, conta sul fatto che, una volta passato il bilancio, la situazione possa tornare alla normalità aspettando la scadenza di mandato, ma questi giorni sono decisivi.

A cura di Paola Lucino, Foggia 06 aprile 2018