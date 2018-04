Zito (Lega) “Emergenza legalità e sicurezza Vieste. Ennesimo agguato”

Di:

Foggia. ”Ennesimo attentato, riuscito, di stampo mafioso a Vieste, in una delle strade periferiche del paese. Forse non è chiaro al Comune e alla Regione che non bastano più sfilate di Forze dell’Ordine nella nostra perla turistica, che cercano di fare al meglio il loro lavoro. La cittadina ha bisogno di un commissariamento serio, come di un Comando permanente di Polizia. Un quarantacinquenne, molto probabilmente affiliato e parente di un’altra vittima, un trentasettenne freddato nel 2015, va a completare il puzzle delle vittime di un quadro malavitoso organizzato preoccupante anche per la popolazione civile ormai.

Cosa succederà se verrà colpito il passante, il turista, il bambino, come quando quest’estate un ennesimo omicidio si è consumato nel Centro Storico, fra la gente e in un ristorante? Quali ripercussioni avrà il fenomeno nel tempo sul turismo e sulla nomea di paese tranquillo, oasi di pace dove trasferirsi o passare le vacanze? L’Amministrazione la smetta di nascondere il capo sotto la sabbia e chieda, fra i tanti deterrenti ‘culturali’ e d’intrattenimento, alcuni apprezzabili, altri meno, un serio e concreto giro di vite su legalità e sicurezza a Vieste! Quello che attualmente appare come uno scenario isolato e a macchia di leopardo nel territorio garganico e di Capitanata, potrebbe presto diventare un incubo e un Far West da cui difficilmente uscire indenni sia a livello di sicurezza che d’immagine! Sappiamo perfettamente che le responsabilità vengono da lontano e non si allevano serpi in seno. Ma chiediamo, oltre ai summit con i vari Sindaci garganici, Presidente della Regione e richieste di contingenti al Ministro Minniti, che venga concretamente dichiarato lo STATO DI EMERGENZA! Non si escludono a breve manifestazioni”.

MARIA LUCIA ZITO, COORDINATRICE LEGA SALVINI PREMIER VIESTE