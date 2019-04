Foggia: polizia arresta due foggiani per spaccio sostanze stupefacenti

Di:

Nella giornata del 4 aprile u.s., Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia Gruppo Falchi hanno tratto in arresto CIUFFREDA Luigi, classe 1973, sorvegliato speciale e CORVINO Luigi, classe 1984 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel contesto di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanza stupefacenti gli Agenti, nella tarda serata in via G. Almirante notavano sopraggiungere un’autovettura Lancia Ypsilon che procedeva a forte velocità, pertanto, decidevano di procedere al controllo dell’auto.

A bordo i due occupanti venivano identificati per Ciuffreda Luigi e Corvino Luigi. Dal controllo effettuato sul mezzo, all’interno dell’abitacolo, in corrispondenza del freno a mano venivano rinvenuti 5 pani di presumibile sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 500 grammi.

La sostanza stupefacente veniva sottoposta all’esame narcotest che dava esito positivo e sottoposta a sequestro penale.

I due soggetti dopo gli accertamenti di rito, venivano condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.