Nessun incendio a bordo del bus FerGargano a Vieste

Di:

Ferrovie del Gargano, in ragione delle notizie diffuse sin dalle prime ore della giornata del 5 aprile su alcune testate locali e condivise sui social media, è nel dovere di precisare quanto segue:

Nella mattinata del 5 aprile, l’autobus impegnato nell’esercizio dell’autocorsa Mattinata-Vieste delle ore 7.15, in prossimità dell’abitato di Vieste, percorrendo il primo tratto del lungomare Mattei, subiva una avaria con presenza di fumo all’esterno del veicolo.

Tale accadimento, che dagli accertamenti effettuati è stato causato dal momentaneo surriscaldamento dell’impianto frenante (pinza disco freno ruota anteriore destra), ha comunque consentito l’arresto della marcia dell’autobus in sicurezza, la discesa dei passeggeri in area idonea senza alcun pregiudizio per la loro incolumità e l’utilizzo, a solo scopo precauzionale, della dotazione antincendio di bordo.

Il servizio pubblico è stato completato con altro autobus sopraggiunto nel più breve tempo possibile dal vicino deposito aziendale.

Tanto per smentire il verificarsi dei fatti così come descritti e per fornire rassicurazione sulla sicurezza di questo esercizio di trasporto, a tutela del buon nome di questa Azienda