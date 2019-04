Primavera in Puglia con “GUSTArTE MANFREDONIA”, tra cibo e cultura

Di:

Menù della tradizione a prezzi promozionali, laboratori del gusto, showcooking, visite guidate al patrimonio storico-artistico. Nei weekend di aprile e maggio vieni a scoprire la primavera in Puglia con “GUSTArTE MANFREDONIA”, l’iniziativa a cura degli operatori turistico-commerciali di “Manfredonia in Rete”. Dal 6 aprile al 2 giugno, è possibile scoprire le eccellenze del gusto e del patrimonio culturale di Manfredonia, scegliendo il proprio itinerario preferito. Con un unico ticket, infatti, si ha la possibilità di partecipare ad una visita guidata alla città di Manfredonia (tre diversi itinerari: sabato pomeriggio “Tra Spirito e Cultura”, domenica mattina “Explora Siponto”, domenica pomeriggio “Girocittà”) ed un pranzo\cena in uno dei ristoranti\bistrot-street food aderenti all’iniziativa (a cui è annessa anche la consumazione a scelta presso una delle Gelaterie aderenti: Biancalancia, Tommasino, Bramanthe, Aulisa). Il costo di ogni singolo ticket è di 30 euro per i Ristoranti (Bacco Tabacco e Venere, Coppola Rossa, La Locanda Degli Svevi, Le Querce Di Mamre, Osteria Boccolicchio,) e 20 euro per i Bistrot-Street Food (Calamarando, Bicchieri e Taglieri, In Piazzetta, Q Bar, Panzerotto D’oro). I ticket si acquistano direttamente alla partenza della visita guidata (sabato pomeriggio e domenica pomeriggio c/o l’Infopoint di Piazzetta Mercato; domenica mattina in Piazza Santa Maria Regina a Siponto). Per informazioni e prenotazioni gustartemanfredonia@gmail.com – pagina Facebook @Gustatartemanfredonia – tel. 0884 581998 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13) – Infopoint turistico Gal DaunOfantino (Piazzetta Mercato tel – 0884.271903). *Le visite guidate sono a cura della Pro Loco di Manfredonia.*

*PROGRAMMA*

*APRILE* *Sabato 6* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 7* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* * ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 13* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale;* *Domenica 14* *ore 11-13 “Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* * ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 20* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 21 (Pasqua)* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *ore 19.30 “Concerto jazz al tramonto” con Francesco Palmitessa quartet, Porto turistico Manfredonia Marina;* *Lunedì 22 (Pasquetta)* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Giovedì 25 (Liberazione dell’Italia)* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 27* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 28* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;*

*MAGGIO* *Mercoledì 1 (Festa dei Lavoratori)* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 4* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 5* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 11* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Museo Diocesano;* *Domenica 12* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 18* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 19* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* * ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Sabato 25* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 26* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* * ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico;* *Venerdì 31* *ore 18-23.30 “Esplosioni di Primavera”: Fossato del Castello;* GIUGNO *Sabato 1* *ore 17-21 “Tra Spirito e Cultura” visite guidate alle Chiese del Centro Storico in apertura straordinaria:* *San Benedetto, Santa Chiara, San Matteo, Cattedrale, Museo Diocesano;* *Domenica 2 (Festa della Repubblica)* *ore 11 -13“Explora Siponto”: Basiliche ed Ipogei;* *ore 16-19 “Girocittà”: Castello e centro storico.* I MENU’ RISTORANTI (30 EURO)* *- Bacco Tabacco e Venere* *Menù 1: Antipasto: Baccalà mantecato con crema di patate, rape e fava fritta, Primo: Mezzemaniche, crema di rape e vongole, Calice di vino e acqua, Menù 2: Antipasto: Polipetto alla brace con crema di patate e rapa rosso; Primo: Gnocchetti di patate con cavolfiore verde e gamberi, Calice di vino e acqua. Menù 3: Antipasto: Piccola Parmigiana di zucchine e capocollo croccante, Primo: Raviolo di bufala con ragù di salsiccia e cacioricotta, Calice di vino e acqua.* *- Coppola Rossa* *Menù: Antipasto misto: (cozze ripiene,frittelle di mare, seppia nera etc), Primo a scelta (orecchiette e rape, orecchiette rucola e cozze, risotto ai frutti di mare, linguine allo scoglio, orecchiette pomodorini e cacioricotta) Secondo a scelta: (pesce arrosto,frittura, bistecca o costata di maiale)* *¼ di vino della casa- ½ minerale* *- La Locanda degli Svevi* *Menù 1: Antipasto rustico e bruschetta del Gargano, Secondo: Tagliata di vitello, pomodorino del Tavoliere e rucola, Calice di vino e acqua;* *Menù 2: Antipasto: Delizia degli Svevi Bruschetta, Primo: Caserecci primavera, Calice di vino e acqua, Menù 3: Primo: Gnocchi degli Svevi, Secondo, Filetto di pesce del Tavoliere, Calice di vino e acqua.* *- Le Querce di Mamre* *Menù 1: Antipasto: Cialda croccante con spuma di ricotta, mostarda di frutta e mandorle tostate con finissima di bufalina, emulsione al balsamico ed insalatina di rucola* *Primo Piatto: Tagliatelle di grano duro al sugo bianco di bufalina e gorgonzola, Calice di vino, acqua, caffè;* *Menù 2: Antipasto: Carpaccio di bufalino con dressing al limone e stracciatella del Parco Nazionale del Gargano, Primo Piatto: Orecchiette mantecate al pomodoro foggianello, ricotta salata e basilico, Calice di vino, acqua, caffè;* *Menù 3: Antipasto: Fiore di zucca pastellato alla birra con fonduta di canestrato e tortino di zucchine, caciocavallo e guanciale, Primo Piatto: Tortelli di bufala affumicata con melanzana fritta e pomodorino caramellato, Calice di vino , acqua , caffè.* *- Osteria Boccolicchio* *Menù 1: Antipasto: Polpetta di patate e cozze con fonduta di canestrato pugliese, Secondo: Darna di Gallinella in crosta di patate, olive e pomodorini, Calice di vino, acqua, caffè;* *Menù 2: Antipasto: Soppressata di polpo con riduzione al vincotto, Primo: Gnocchi di ceci, baccalà e pomodorino, Calice di vino, acqua , caffè.* *Menù 3: Antipasto: Bruschetta Rivisitata , melanzane e stracciatella, Primo: Orecchiette di grano arso, pomodorni, fiori di zucca ecacioricotta, Calice di vino, acqua , caffè.* BISTROT – STREET FOOD (20 EURO)* -* Bicchieri e Taglieri* *Menù: Tagliere Misto: Affettati misti, formaggi locali, verdure di stagione, mozzarella di bufala, frittata dello chef, La Terrina: Caciocavallo Garganico, Piatto Gustarte: salsiccia grossa, cotoletta aromatizzata, salsiccia piccante.* *- Calamarando* *Menù 1: Panino Punta Rossa: tartare di tonno, pesto di basilico, stracciatella, pomodorino, olio EVO. Zuppa bianca con patate, funghi cardoncelli, branzino, baccalà e gamberi, Calice di vino-acqua –caffè;* *Menù 2: Frittura mista di paranza, Millefoglie di patate chips, salmone e scamorza fusa., Calice di vino, acqua e caffè* *Menù 3, Lasagne di crostacei, Mazzancolle saltate su crema di ceci, Calice di vino, acqua, caffè.* *- Q Bar – Siponto* *Menù: Antipasto: Taglieri di salumi e formaggi, Piatto Principale: Pizza o baguette a scelta, Calice di vino* *- Panzerotto d’Oro – Siponto* *Menù: Panzerotto del golfo: tonno fresco mozzarella di bufala pesto di capperi e pomodorini; arancino artigianale con ripieno di seppioline e piselli in umido; panzerotto i dolci con crema e Nutella, bibita. * *- InPiazzetta* *Menù 1: Bruschetta Mediterranea (salame tartufo, capocollo di Martina Franca, caciocavallo podolico, rucola e pomodorini); Menù 2: Tagliere fantasie di verdure e angus argentino (hamburger di angus ai funghi porcini o salsa barbecue, salsiccia e contorni di verdure di stagione).* GELATERIE (è possibile scegliere una sola tra le attività indicate in elenco)* *- BIANCALANCIA* *Amerikano, Rocher, Crema degli Svevi, Agrumi del Gargano, Opuntia,Dark Chocolate, Croccante all’Amarena, Bacio di Manfredonia, Crema Bianca Lancia* *- TOMMASINO* *Cubano dark, Torta paradiso, Croccantino amarena, Alba del Gargano, Gianduiotto, Torroncino Tommasino, Crema zeppola* *- BRAMANTHE* *Torta del Papa (gelato fatto con crema, latte fresco naturale bio, limoni del Gargano)* *- AULISA* *Ricotta stregata, Caffè, Cremino alla nocciola, Crema agli agrumi,* *Foresta nera (fondente e amarena)* LABORATORI CON DEGUSTAZIONE – SLOW FOOD CONDOTTA DI MANFREDONIA *MAGGIO* – *Giovedì 16 (dalle ore 20) “Povero ma ricco” (prodotti ittici), Porto turistico Manfredonia;* – *Giovedì 23 (dalle ore 20) “Ori di Puglia (lieviti, pane, pasta), Terrazzo infopoint Gal Daunofantino, Piazzetta Mercato;* – *Venerdì 31 (dalle ore 20) “tutti pazzi per la podolica” (carne e formaggi), Fossato del Castello* *Nei laboratori e degustazioni verranno valorizzati anche birre, vini, salumi.*