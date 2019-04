Manfredonia, Taronna: “Nessuna coalizione credibile senza la Lega”

Di:

La nave affonda, ma saranno più i topi a scappare o i soccorsi ad arrivare? La tragicomica seconda dichiarazione di dimissioni del Sindaco di Manfredonia “spacca” lo scenario politico comunale.

Al fronte di quanti vogliono abbandonare la nave che cola a picco, si contrappone quello di quanti cercano l’occasione giusta per acquisire dei crediti nei confronti del Sindaco pluri-dimissionario. Ai cittadini questa pantomima interessa poco o nulla, se non fosse per le batoste che stanno ricevendo con i bollettini da pagare per le tasse ed i tributi locali (aumenti perfino del 300%!).

RICORDATE QUESTE CIFRE.

Tutto quanto premesso, sono certo che le forze politiche del centrodestra sapranno rispedire al mittente le avances “letali” per la creazione di un’alternativa e posticcia maggioranza, per dedicarsi alla costruzione di una coalizione che rappresenti la casa dei moderati e dei tanti delusi della classe dirigente di sinistra che ha amministrato la città in questi anni. Sono altresì convinto, in qualità di unico rappresentante in Consiglio comunale, che nessuna coalizione credibile potrà emergere a Manfredonia senza il contributo fondamentale della Lega per Salvini premier.

Leonardo Taronna

Consigliere Comunale

Lega per Salvini premier