A Manfredonia “Adotta una parrocchia”: donate per le famiglie e singoli più indigenti

Manfredonia, 06 aprile 2020. “Anche la nostra pagina Uniti per Manfredonia aderisce alle varie iniziative cittadine di solidarietà verso i più bisognosi e per chi sta soffrendo a causa dell’emergenza corona virus. Per questo abbiamo deciso di intraprendere l’iniziativa “” e lo abbiamo fatto in accordo con la Parrocchia San Camillo de Lellis. Tramite l’Iban messo a disposizione del suo parroco,, potete tutti quanti, in misura del tutto autonoma, contribuire al versamento di quote per far fronte alle prime necessità delle famiglie o singoli più indigenti. Un modo per dare sostegno e allo stesso tempo sollievo a chi in questo momento ha davvero bisogno. Adottare una parrocchia significa dare più forza ed un aiuto concreto, a chi da sempre si occupa di dare un conforto ai più deboli”.

Tutte le info nel post qui sotto.

IBAN PARROCCHIA SAN CAMILLO – IT39N0306909606100000155678

Causale colletta alimentare emergenza coronavirus