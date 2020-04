Agenzia per il lavoro ricerca con urgenza infermieri e operatori socio sanitari

infermieri professionali per gli ospedali del territorio da inserire nei reparti di terapia intensiva, malattie infettive, pronto soccorso e pneumatologia, con laurea in scienze infermieristiche, iscrizione aggiornata all’Albo Professionale, disponibilità a lavorare su turni e, qualora necessario, disponibilità immediata al trasferimento. Le ricerche sono aperte anche per infermieri che abbiano maturato una minima esperienza nel settore, per sostituzione del personale assente.

all’interno di aziende alimentari del Piemonte operatori socio sanitari in possesso di attestato OSS, con esperienza anche breve in ruolo analogo maturata presso strutture ospedaliere o RSA e disponibilità a lavorare su tre turni

in possesso di attestato OSS, con esperienza anche breve in ruolo analogo maturata presso strutture ospedaliere o RSA e disponibilità a lavorare su tre turni operatori socio assistenziali per supporto al personale infermieristico e ospedaliero nelle attività di assistenza diretta alla persona

per supporto al personale infermieristico e ospedaliero nelle attività di assistenza diretta alla persona tecnici di radiologia medica per l’ospedale di Pavullo nel Fregnano, Modena e Reggio Emilia con Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, iscrizione albo professionale, attestato del corso sulla sicurezza. Assunzione immediata

per l’ospedale di con Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, iscrizione albo professionale, attestato del corso sulla sicurezza. Assunzione immediata Infermieri per Istituto penitenziario sito nella provincia di Modena con disponibilità a lavorare su 3 turni

sito nella provincia di Modena con disponibilità a lavorare su 3 turni farmacisti per farmacie nel comune di Massa Carrara con esperienza nella mansione, domicilio in zone limitrofe e in possesso di patente e mezzo proprio.

In Lombardia (filiali di Milano, Treviglio, Varese, Vimercate, Bergamo, Crema e Cantù), Piemonte (filiali di Settimo Torinese, Asti, Alessandria, Borgomanero e Rivoli), Emilia Romagna (filiali di Modena, Reggio Emilia), Veneto (filiali di Monselice, Padova e Vicenza), Toscana (filiali di Lucca, Arezzo), Puglia (filiale di Brindisi, Modugno) si ricercano con urgenza:

Candidature direttamente sul sito dell’agenzia www.etjca.it o alla email emergenzacovid19@etjca.it

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000:2014 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001:2015. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 65 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

