Casa Sollievo Sofferenza, 2000 Test Seriologici Rapidi Covid19

Il test, pratico e semplice, consentirà di avere in tempi molto brevi (15 minuti) tre tipi di risultati: negativo, non c’è stato contagio; positivo all’anticorpo IgM, c’è stato contagio e l’infezione è in fase acuta; positivo all’anticorpo IgG, potrebbe esserci stato contagio e l’infezione potrebbe essere superata. Il personale che risulterà negativo potrà essere ritestato dopo 10-15 giorni; i positivi saranno comunque sottoposti a tampone salivare per valutare e confermare lo stadio dell’infezione. Un vivo ringraziamento allae al suo amministratore delegato. (fonte: Casa Sollievo della Sofferenza)