Conca “Emiliano lascia i Cuori. 118 e Usca latitano, chi bisogna chiamare?”

Una nota del Consigliere regionale, Mario Conca rivolta al Presidente della Regione Michele Emiliano. “Presidente Emiliano, poco fa una signora mi ha scritto un messaggio. Purtroppo a me non suona per nulla nuovo. Già in tempo di pace il 118 spesso non rispondeva, ne sono piene le cronache, figuriamoci in tempo di guerra. È un cane che si morde la coda, gli equipaggi del 118 si ammutinano perché si rifiutano di intervenire senza dispositivi di protezione individuale perché, giustamente, può trattarsi di un sospetto Covid19. L’anno scorso sono stato in Centrale Operativa mi sono reso conto che gli operatori rispondono senza sosta. Purtroppo le linee sono intasate perché 5 o 6 operatori sono pochi. Le richieste di ulteriore personale sono sempre state vane evidentemente. Questa situazione pandemica sta evidenziando pecche precedenti, mai risolte, ed ormai esasperate. Se erano in affanno prima, figuriamoci oggigiorno. Peraltro, alla centrale operativa hanno personale ricoverato che rischia di finire in Rianimazione. Tre postazioni staranno ferme per 10 giorni: quella del CTO, di Noicàttaro e Molfetta. Altro personale è in quarantena. Non si rispettano i tempi previsti e, come nel caso di specie, non rispondono. Ho provato a contattare il direttore Dipietro e mi sono reso conto che mi ha bloccato pure lui per tue precise disposizioni.

Non abbiamo un assessore alla sanità ma una guest star che se ne va in giro per le TV o se ne sta chiuso in casa a inviare cuoricini. Ti ricordo che una decina di giorni fa mi hai detto di non scriverti via WhatsApp perché mi avresti bloccato. Cosi hai suggerito ai tuoi subalterni burocrati, qualcuno ti ha ascoltato. Da allora ti sto scrivendo via mail senza ovviamente ricevere risposte o soluzioni. Lo farò anche questa volta girandoti le sue sacrosante rimostranze affinché tu possa assumerti le tue responsabilità. È assurdo che l’emergenza urgenza non risponda, neanche per un supporto telefonico. Le Unità speciali di continuità assistenziale non le avete fatte ancora partire nonostante il DPCM lo preveda, però tu fai vedere gli aerei che atterrano dalla Lombardia e quanto sei bravo a contenere i positivi visto che non fai i tamponi lasciando la gente con febbre a disperarsi in casa. Se vuoi posso inviarti la videodenucia di una signora di Castellaneta di ieri. Oppure ti giro la denuncia, sempre di ieri, della nipote di una mia concittadina, morta al pronto soccorso della Murgia dopo essere rimasta in attesa per sei ora dal primo infarto. Ho fatto tante proposte in queste settimane, ma qui siamo davvero davanti ad una autoreferenzialità che ti disarma, che non dà risposte, piuttosto ti minaccia di querela, e che vuol celare una caporetto che è sotto gli occhi di tutti. I sindaci sono lasciati all’oscuro di notizie importanti, gli altri assessori sono scomparsi. Una resa. Ho lasciato alla signora il tuo numero dicendole che non posso scriverti o chiamarti, spero lo faccia lei”.