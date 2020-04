Coronavirus. In Italia 16.523 deceduti. Ora in terapia intensiva 3.898

. Covid-19: nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 132.547, al momento sono 93.187 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 22.837. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976, in terapia intensiva 3.898, mentre 60.313 si trovano in isolamento domiciliare.. Il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato che sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro, somma che verrà utilizzata per acquisizioni di DPI.