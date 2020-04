Covid-19, sindaco Torremaggiore: “Contagi rilevanti in una casa di riposo”

“Abbiamo diverse persone che purtroppo hanno contratto il Covid-19 all’interno di una casa di risposo. La struttura è quella dele attualmente è stata messa in sicurezza dall’Asl. Possiamo stare tranquilli per i nostri parenti che alloggiano lì perchè sono in ottime mani”. Lo riporta il

“Non serve a nulla, in questo momento, chiedere quanti contagi ci sono, chi siano e se sono solo ospiti o anche operatori. I numeri, però, sono abbastanza rilevanti e c’è anche chi è totalmente asintomatico”. E aggiunge: “Sono stati effettuati tamponi anche nelle altre strutture e non ci sono casi, ma sono dati parziali. Astenetevi pertanto da futili commenti in merito alla questione”. E ancora. “Ci sono scatti rubati e fatti circolare impropriamente sui social, video, messaggi vocali e altro. Tutti chiedavate cosa stava accadendo, ora lo sapete. Il resto lasciamolo agli organi preposti. Tra i contagiati ci sono anche soggetti totalmente asintomatici. Questo significa che dovete stare a casa. Per Pasqua e Pasquetta farò chiudere tutto. Agli operatori della Casa di Riposo Sacro Cuore dico solo: siete degli eroi“.