E’ tutto vero. 26 positivi in casa riposo nel foggiano

(ANSA) – TORREMAGGIORE (FOGGIA), 06 APR –. È quanto riferisce all’Ansa il sindaco del comune foggiano, Emilio di Pumpo che già nel corso di una diretta sul proprio profilo Facebook aveva parlato di “numeri abbastanza rilevanti”. Attualmente nella struttura sono ospitati 28 anziani, mentre sono 16 gli operatori sanitari in servizio dei quali 6 con tampone positivo e posti in isolamento nelle rispettive abitazioni, 3 risultati negativi e gli altri 7 sono in attesa dei risultati. “L’Asl ha tempestivamente provveduto a mettere in sicurezza la struttura per anziani – ha precisato Di Pumpo. I pazienti positivi sono rimasti quasi tutti nel casa di riposo e sono in ottime mani. La situazioni – ribadisce Di Pumpo – al momento sembra essere sotto controllo”.