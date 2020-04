“Emiliano manda Cuori”. Sindaco Minervino “Pensavo si scusasse, ora ti dico cosa ci serve”

“Quando ho ricevuto dal presidente Michele Emiliano questo messaggio?? – non credevo a quanto stessi leggendo! Ho pensato che la Domenica delle Palme doveva aver fatto fare una sorta di mea culpa al presidente delle Regione e quindi una sorta di ravvedimento nei confronti dei SINDACI lasciati soli ad affrontare e gestire questa terribile emergenza. Per questo non ho perso tempo e gli ho subito risposto: se davvero aspetti mie notizie ecco ciò che a Minervino Murge serve urgentemente: 1) DPI per il 118; 2) Ambulanza INDIA; 3); 4) Controllo dell’RSA in quanto sembra che la linea organizzativa interna sia quella di svuotarle ma molti casi, come i malati di Alzheimer, difficilmente posso essere ospedalizzati; 5) supporto dell’esercito per i controlli sul territorio, personalmente ho solo 2 agenti di PL e i CC che lavorano h 24; 6) Contratto a TD per volontari 118 per motivarli maggiormente così come il dpcm consente; 7 ) accelerazione pratica rimborso spese alla protezione civile. “E ho concluso scrivendo: ‘magari se fosse possibile ci sentiamo anche per telefono’. Dove avrei voluto dirgli dell’enorme difficoltà che incontriamo come Comuni piccoli a reperire strutture/case dove poter far fare la quarantena, molte abitazioni sono piccolissime. Invece, nessuna risposta, come altre volte, ma questa volta il ‘cuoricino rosso’ accanto al suo nome Michele mi aveva davvero ingannata, facendomi credere che fosse davvero un messaggio del Presidente della Regione ai suoi Sindaci… e invece ho scoperto con grande delusione che lo stesso messaggio era stato mandato ad altri politici, professionisti, giornalisti. Insomma alla fine ho la sensazione che quel ‘IO SONO SEMPRE QUI’ è più in odore di campagna elettorale che altro…”.

Nota a firma del sindaco di Minervino Murge