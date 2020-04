In Puglia si “Adotta un medico”, per gli eroi in corsia contro il Covid19 A

Ad oggi 660 tute protettive per il rischio biologico, 400 mascherine con certificazione FFP2, 66 paia di occhiali di protezione, quasi 400 camici sterili e 25 visiere protettive sono state consegnate; cifre in continua crescita perché da alcune settimane, tra le case dei pugliesi, si fa strada un altro virus, quello della solidarietà.(dispositivi per la protezione individuale) con la consegna in loco tra i reparti impegnati a fronteggiare il coronavirus, come quelli del Policlinico, del “Di Venere” e del “San Paolo” di Bari, del “Miulli” di Acquaviva delle Fonti e degli Ospedali di San Giacomo di Monopoli e Ospedale della Murgia di Altamura.

“Adotta un medico – Covid19” nasce così. Tam-tam in Rete, non quella indistinta e caotica di questi giorni di piena pandemia, ma quella più confidenziale fatta di amici e conoscenti. Le maglie di questa rete, in men che non si dica, si sono moltiplicate e ne è nata una vera onda di solidarietà trasversale: medici, fotografi, studenti, impiegati, avvocati. “Adotta un medico – Covid19” è un comitato che si muove attraverso un gruppo WhatsApp e una fan page di Facebook sempre attivi, trasparenti, che forniscono continui aggiornamenti sullo stato dell’arte e sull’avanzamento delle donazioni e delle elargizioni in loco. Valeria Lattanzi ne è l’anima. Valeria è un medico dermatologo che conosce molto bene le dinamiche in corsia di questi giorni e il clima di solitudine e di terrore che i medici, i sanitari e i parasanitari impegnati nei Centri Covid vivono costantemente. «Vogliamo far sentire il nostro calore, implementando loro gli strumenti per contrastare la lotta al coronavirus ad armi pari, per il bene di tutti. Il progetto “#adottaunmedico” è piaciuto molto a Paolo Leovino, presidente della Onlus “Accoglienza senza confini Terlizzi” impegnata dal 2006 sul fronte Chernobyl nell’accoglienza dei bambini bielorussi nel nostro Paese. Affiancano il comitato animato da Valeria Lattanzi, anche da un punto di vista organizzativo, l’avv. Katia Di Cagno ed Ennio Cusano. Si ringrazia la Geopharma nelle persone di Mariagrazia Campanile direttore commerciale e Leonardo Lattaruli amministratore delegato, nonché Sara Ruggiero nel ruolo di Social Media Manager, per il supporto economico, il fondamentale aiuto nella logistica, nello stoccaggio e nella comunicazione. Si ringraziano inoltre le Onlus che stanno collaborando con noi, in particolare aMichi di Michele Visaggi e la federazione di associazioni “Le strade di San Nicola” nella persona di Lorenzo Moretti. Non per ultimi gli sponsor CIDA Auto Components e la scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro”. Un ringraziamento a parte merita la Ferramenta Carnimeo nelle persone di Ilia e Giuseppe Carnimeo per il grosso supporto economico, per l’entusiasmo e la collaborazione nella ricerca dei DPI. Lodevole l’impegno della azienda Kimya s.r.l. nel nome dell’ing. Andrea Pierangeli che ha prodotto 3000 litri di gel igienizzante che ha prontamente distribuito nei vari ospedali della Puglia. «Dobbiamo continuare con il monitoraggio dei punti operativi – afferma Valeria – per capire quali siano i reparti e gli ospedali che hanno la necessità costante di disporre dei DPI, coniugando la prerogativa di essere sempre lucidi e concreti nei passi che facciamo e, soprattutto, trasparenti per dare credibilità a chi vuole sostenerci».

La missione continua. Abbiamo bisogno di sognare un futuro più sicuro, abbiamo bisogno di farlo insieme. Per chi volesse sostenere “Adotta un medico – Covid19”, può fare una donazione ad “Accoglienza senza confini Terlizzi” le cui coordinate sono: IBAN IT78 Q054 2441 7000 0000 1000 176 – Causale: contributo liberale/emergenza covid 19. I bonifici sono fiscalmente detraibili e tutte le informazioni di contatto sono reperibili alla pagina Facebook www.facebook.com/adottaunmedico.