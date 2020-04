Lo Riso “Dati non comunicati Covid-19: serve interpellanza parlamentare”

, 06 aprile 2020. “Una richiesta è stata inviata all’onorevole Gemmato e al segretario Regionale, nonché consigliere regionale Puglia Congedo e Ventola, affinchè ognuno per le proprie competenze, si attivi per far conoscere i dati ufficiali e reali del coronavirus relativi al Comune di Manfredonia, finora non comunicati dai commissari.

Inoltre all’on.le Gemmato, è stata avanzata richiesta di fare una interpellanza parlamentare sullo stato dei fatti e sul futuro dell”ospedale di Manfredonia oramai ancora dismesso e che serviva un territorio con oltre 90 mila cittadini (Manfredonia, Zapponeta, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste) che non è in grado di poter affrontare una emergenza di contagi su tali zone. Interpellato Castriotta Lello, componente del direttivo del circolo nonchè candidato alle prossime elezioni regionali nelle file di FDI, che a tale proposito ha dichiarato che malgrado l’impegno di questo circolo non ultimo la petizione via web per far rivedere i piani sanitari regionali, Manfredonia è rimasta ai margini del soccorso al contagio. Abbiamo fiducia nei nostri rappresentanti istituzionali a livello regionale e nazionale perché ci vengano date delle risposte.

Il coordinatore cittadino FDI di Manfredonia Via Tribuna. 112 LORISO VINCENZO