Manfredonia. Covid-19: continua il vergognoso silenzio sui numeri (4)

“Come da comunicazione del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numerodei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 18:00 della data odierna, dall’iniziodell’Emergenza Covid-19 risultano:(di cui 3 deceduti). Totale persone in quarantena 115“. Sono gli ultimi numeri ufficiali relativi all’emergenza Covid-19 riguardante il Comune di Manfredonia, con dati al 02.04.2020, ore 18. (). Da allora solo le fasce di Emiliano e Montanaro.

Il vergognoso silenzio. Per i numeri esatti non comunicati, per il silenzio continuo relativo a positivi e cittadini in quarantena: da raccolta dati di StatoQuotidiano, si ricorda che nessuno di quanti ricoprono oggi un incarico politico – istituzionale (referenti di Asl, Riuniti, Casa Sollievo, Provincia, Regione, Consiglio regionale, rappresentanti del Parlamento, Commissioni straordinarie, Prefetture, rappresentanti della Protezione Civile, etc.) hanno conseguito finora il risultato di comunicare i numeri esatti (non le fasce) relativi ai Comuni della Capitanata. L’unica diffusione dei dati (al di là delle testate giornalistiche, come StatoQuotidiano) è stata portata avanti, fino a quando è stato possibile, dai sindaci locali: si pensi a Torremaggiore, Zapponeta, Lucera, San Severo, Ischitella, Peschici, Monte Sant’Angelo e tanti altri. Per Manfredonia solo per un brevissimo lasso di tempo i numeri sono stati pubblicati sul sito del Comune. Prima e dopo: il nulla. Ad esclusione di tutti quei sindaci che si sono impegnati in prima persona per la raccolta dei dati e la divulgazione degli stessi, c’è stato solo il silenzio. Si fa sempre riferimento a un’emergenza sanitaria di rilevanza mondiale.

Bollettino epidemiologico regionale, 06.04.2020, ore 18. Covid-19: i dati al momento dalle fasce derivanti dal bollettino epidemiologico regionale di Emiliano e Montanaro, aggiornamento al 06.04.2020, ore 16.30:

Foggia – San Giovanni Rotondo – San Severo – Torremaggiore: over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia – Cerignola – San Marco in Lamis – San Nicandro Garganico – Lucera – Bovino : 21 – 50 casi;

Troia: fascia 11 – 20 casi;

Peschici – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Monte Sant’Angelo: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

Seguono interviste, conferme o smentite da parte delle singole Amministrazioni comunali.

Bollettino epidemiologico regionale, ore 16.30. Covid-19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 5 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.979 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 127 casi, così suddivisi: 17 nella Provincia di Bari; 39 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 41 nella Provincia di Foggia; 10 nella Provincia di Lecce; 8 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione.

Sono stati registrati oggi 13 decessi: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 2 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 22.059 test. Sono 134 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.444 così divisi: 807 nella Provincia di Bari; 177 nella Provincia di Bat; 257 nella Provincia di Brindisi; 605 nella Provincia di Foggia; 378 nella Provincia di Lecce; 190 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.