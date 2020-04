Manfredonia, è sempre più buio sul San Camillo: silenzio dalla ASL/FG e dalla direzione locale

“Nessun dato pervenuto”. E’ la scritta che campeggia nella sezione “” del comunicato quotidiano del Centro operativo comunale di Protezione civile predisposto dalla Commissione straordinaria al comune, contenente tutte le informazioni inerenti alle varie e diverse iniziative attivate per l’emergenzae pubblicato sul sito istituzionale del comune. L’ultimo aggiornamento sulla situazione contagi a Manfredonia risale al 2 aprile scorso.

I dati sull’aggiornamento della situazione contagi sono forniti dal Servizio igiene e sanità pubblica che fa capo alla ASL di Foggia. La domanda che si fa la gente e non solo, è tanto elementare quanto ovvia: perché non sono forniti i dati in modo da essere divulgati e quindi informata la gente?

E’ l’ennesimo ulteriore esempio della considerazione riservata al San Camillo di Manfredonia, dalla dirigenza della sanità pubblica, Regione Puglia-Asl FG, da cui dipendono le sorti dell’ospedale di Manfredonia parte integrante della ASL FG. Nessuna voce dalla ASL, completo mutismo dei responsabili dall’ospedale di Manfredonia. Al quale i manfredoniani, privati cittadini e imprenditori, continuano a donare strumenti e attrezzi anche sostanziali (se ne tiene un inventario?).

Trapelano solo “indiscrezioni” su accorpamenti e trasformazioni varie, nomine di dirigenti. Nessuna notizia circa quello che questo ospedale può o non può fare, quali patologie è in grado di trattare. Una esigenza, un diritto, dei cittadini, tutti potenziali pazienti, di conoscere la situazione reale in specie a fronte della “riorganizzazione temporanea dell’assistenza ospedaliera nell’emergenziale Covid-19” che ha rivoltato completamente gli assetti operativi dei vari nosocomi mischiando funzioni e tipologie come fossero carte da gioco.

“Accorpamenti funzionali” ha poi giustificato un comunicato della ASL che hanno “carattere assolutamente straordinario urgente e temporaneo la cui durata è fissata sino al 30 aprile”. Un periodo, fa sapere il comunicato, “utile per superare la fase critica e per permetterci di arruolare nuovo personale”.

In questo programma è anche citato il presidio ospedaliero di Manfredonia “ove potranno essere allocate funzioni Covid sulla scorta delle valutazioni regionali in merito al piano ospedaliero Covid-19″. Insomma una ruota di scorta. Tacciono o cicalano, a seconda delle convenienze beccandosi reciprocamente, i “grandi paladini” di questo ospedale andato gradatamente in disarmo da un ventennio a questa parte proprio quando erano al potere e avrebbero potuto disporre di quello che oggi reclamano dagli altri.

Fortunatamente Manfredonia si mantiene ai margini della pandemia grazie ai suoi abitanti che mantengono una responsabile osservanza delle prescrizioni dettate dalla Protezione civile come attestano la Polizia locale, le forze dell’ordine e gli addetti alla Protezione civile. Naturalmente ci sono i soliti “fuori legge” che sono una sparuta minoranza: le solite mele marce fra cesti di mele sane.

Michele Apollonio