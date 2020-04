Orta Nova. Lasorsa “Deceduto cittadino positivo al Covid-19” (VIDEO)

, 06 aprile 2020. “Oggi abbiamo appreso del decesso di un nostro concittadino che aveva contratto ilqualche giorno fa. L’ultima situazione ufficializzatami adè la seguente: 3 cittadini con tampone positivo, 10 cittadini che hanno completato il provvedimento di isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, e che non presentando alcun tipo di sintomatologia non hanno effettuato il tampone; 11 cittadini che hanno effettuato il tampone con esito negativo; 2 cittadini in isolamento fiduciario che non hanno effettuato il tampone”.

Lo dice in un videomessaggio il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa.

“La situazione del Covid19 non è mai aggiornata in tempo reale per ovvie difficoltà della Asl che, a volte, deve attendere anche dei giorni per avere risposte relative a tamponi eseguiti nei laboratori preposti”, ha detto Lasorsa anche in risposta alle varie richieste, venute da più parti nelle ultime ore e già nei giorni scorsi, di un aggiornamento sulla situazione della diffusione del CoronaVirus nel territorio locale. Circolavano ormai da giorni voci su un possibile aumento dei casi di positività e, sempre più insistentemente, ci si chiedeva come mai non arrivasse un riscontro ufficiale da parte dell’Amministrazione Lasorsa; come mai, secondo alcuni, non si provvedesse a porre in atto controlli più stringenti per spingere tutti i cittadini ad un rispetto attento delle regole definite per limitare il contagio. Nella mattinata, infatti, il consigliere di minoranza Dino Tarantino aveva presentato un’interrogazione scritta rivolta al sindaco nella quale si chiedevano chiarimenti sulla questione e su quali fossero le misure poste in essere e quali i fondi stanziati per evitare rischi in merito ad assembramenti ed alla circolazione di cittadini nel territorio del comune ortese.

Anche il giovane politico, Nicola Distasio, aveva lanciato dal suo profilo Facebook un appello rivolto al sindaco nel quale sottolineava che: “E’ un diritto sacrosanto di ogni cittadino essere informato soprattutto dello stato di salute della comunità a cui appartiene” e nel quale poi incalzava dicendo “Risulta al Sindaco dott. Mimmo Lasorsa che un cittadino ortese, residente in Orta Nova, affetto da coronavirus, ricoverato presso un nosocomio di Capitanata, oggi è purtroppo deceduto?”. I dati ufficiali non possono essere raccolti né diffusi dal sindaco secondo una sua iniziativa personale, ha tenuto però a precisare Lasorsa. Se il primo cittadino prendesse una tale iniziativa sarebbe perseguibile penalmente, questo perché così facendo violerebbe le leggi sulla privacy previste anche nei protocolli definiti per l’emergenza Corona Virus.

I dati da comunicare, ha tenuto così a dire il sindaco, possono essere solo quelli trasmessi al Primo Cittadino dalla Asl, attraverso la Prefettura, e non quelli fondati sui ‘sentito dire”. E che, se vi sono stati ritardi nel comunicare aggiornamenti afferenti lo stato evolutivo dei contagi, questi sono da considerarsi proprio legati al fatto che la Asl deve prima attendere i risultati dei tamponi effettuati e che possono arrivare dopo vari giorni. A tal proposito i sindaci avrebbero “presentato note sia alla Asl, sia al presidente della Regione Puglia, affinché si arrivi a velocizzare tutto il processo di elaborazione e trasmissione delle informazioni”.

Daniela Iannuzzi