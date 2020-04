Puglia. “Ancora un po’ di variabilità ma rasserena”

Bari, 06 aprile 2020. L’anticiclone si spinge ulteriormente verso Sud andando a inglobare gradualmente anche le regioni del basso versante adriatico. Dopo un avvio di giornata ancora variabile le nubi andranno gradualmente diradandosi sino a cieli sereni o poco nuvolosi, a tratti ancora variabili solo sul Salento, specie meridionale. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare mosso. Temperature in ulteriore rialzo, clima mite.

Martedì 07 Aprile

Sole e clima mite ovunque

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull’Appennino, materano e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare da mosso a poco mosso. Mercoledì 08 Aprile

Tanto sole sulle nostre regioni