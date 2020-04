Quarato e Fatigato a Landella “Linea politica bocciata. E’ questione di volontà”

Dal comune di Foggia, i consiglieri comunali Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato, tornano sulle affermazioni del Sindaco Landella, fatte in risposta alla richiesta di annullamento di Tari e Tosap, per le quali sono stati tacciati di “inesperienza”. “Al sindaco che chiama inesperti i consiglieri comunali si faccia notare con quanta improvvisazione e pressappochismo sta gestendo l’emergenza sociale, con una totale incapacità di interpretare il momento storico che dovrebbe chiamare all’appello la cittadinanza per capire i suoi bisogni, senza contare il totale inascolto nei confronti di tutti i gruppi consiliari, di maggioranza ed opposizione, che pure hanno da dire e da proporre iniziative a favore della collettività”, l’affondo dei cinque stelle continua ed i consiglieri invitano Landella ad assumere ruoli istituzionali più opportuni in questo delicato momento di emergenza: “Il sindaco assuma il ruolo di coordinatore, considerando le numerose associazioni di volontariato, nate per affiancare l’emergenza sanitaria, ai fini di convogliare energie e risorse, senza limitarsi ad una sterile propaganda politica fatta sui social. Anche l’assessorato alle Politiche sociali” aggiungono, “Grande Assente” in questa emergenza, assuma il ruolo per cui è stato chiamato ad operare, con competenza ed efficienza. Ci pare chiaro che abbiamo a che fare con un Sindaco che non è in grado di delegare agli assessori compiti per cui sono stati chiamati ad operare, evidentemente proprio a causa della ‘inesperienza’. Sin dall’inizio Landella ha dimostrato di non essere in grado di gestire questa emergenza che ancora chiede aiuto, specie tra le fasce più deboli.” I pentastellati fanno un elenco di punti in cui chiariscono di non condividere la linea politica del Sindaco, che non tiene alcun conto delle proposte delle altre forze politiche in seno alla amministrazione comunale. “Dapprima con i mercati rionali che, nonostante i nostri ripeTuti solleciti, dettati dal buon senso, non desisteva a chiudere, poi con la nostra richiesta di sospensione del pagamento delle aree di sosta cittadine per le quali, dopo un lungo silenzio, si è deciso a sospendere, seppur senza tenere conto degli abbonati al servizio. Ricordiamo inoltre al Sindaco che tra le tante emergenze vi era quella legata al bando sul canile per la quale avevamo chiesto, come M5S, il differimento dei termini, negatoci, e che ora, -essendo andato deserto- comporterà una procedura da rifare. Nella gestione delle risorse per aiuti alimentari, inoltre, facciamo notare al primo cittadino che i requisiti per gli assegnatari sono in contrasto con quanto previsto nel decreto ministeriale. Sono infatti escluse alcune categorie in forte difficoltà economica e che necessitavano anche loro di sostegno, sia pure con minore priorità. Cosa sta facendo il Sindaco se non una ridondante propaganda politica che non incontra bisogni e necessità dei suoi concittadini?”, chiedono i due consiglieri.

“Sulla richiesta della riduzione di TOSAP e TARI, la risposta del Sindaco è stata: “Siete inesperti”. Vorremmo sapere da Landella se sia lecito pagare per un servizio di cui non si usufruisce, alimentando così la crisi economica degli operatori commerciali della città. Il Sindaco, piuttosto che perdere tempo in chiacchiere vuote sui social non dimentichi di formare quanto prima il bilancio preventivo 2020, prevedendo un minore introito di questa partita, per compensare con altre partite di bilancio ed agevolare chi ha subito un notevole danno economico (magari attingendo alle agevolazioni/ disposizioni governative per gli Enti Locali). “.

Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato intendono conoscere anche come il sindaco intenda attuare lo smart-working, considerata la sospensione di consigli comunali e commissioni: “Ricordiamo che, alla luce delle disposizioni dei DPCM, non si sono ancora presi i necessari provvedimenti per operare in consiglio ed in commissione sfruttando lo smart-working e le video conferenze che il movimento 5 stelle ha invocato con insistenza al primo cittadino! E’ forse una maniera per eludere le opposizioni dalle scelte amministrative e dall’attività politico istituzionale locale?”

Nel loro intervento i grillini reclamano maggiore sobrietà da parte del Sindaco di Foggia: “I pasticci e le omissioni del primo cittadino sono evidenti, ci siamo astenuti dai continui interrogativi per evitare la polemica politica, visto il delicato momento che vive il territorio ma la proposta ed il terreno del confronto con le altre forze politiche è elemento necessario per amministrare una comunità che ha tante emergenze e fasce deboli con bisogni reali che noi abbiamo il dovere di far sentire essendo stati chiamati a rappresentarli. Solo ascoltando le proposte in una linea di confronto costruttivo, senza arroccarsi su proprie posizioni, si può venire fuori dall’emergenza, tenendo conto dei reali bisogni della cittadinanza. Caro Sindaco, non siamo d’accordo con la Sua linea politica. Non è questione di esperienza ma di volontà!”. Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato.