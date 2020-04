Tutolo barricato “24 su 24” in Comune “Non ho più poteri di ordinanza”

, 06 aprile 2020. Dal 3 aprile il sindaco di Luceraè in sciopero della fame, contro il recente divieto ai sindaci di emanare ordinanze di contrasto alla diffusione del. Il primo cittadino, barricato 24 ore su 24 all’interno delle sale comunali, ha fatto un video collegamento per far comprendere meglio il motivo del suo dissenso. “I dati adesso li abbiamo, sono anche più attendibili, ma non so che farmene – ha riferito il sindaco – Senza più il potere di ordinanza non possiamo mettere in quarantena i soggetti potenzialmente contagiosi”. Perciò potrebbe rivelarsi un vero problema, ipotizzando la possibilità di contagio da parte di quei soggetti che vivono con persone potenzialmente positive, ma che non possono essere accertate a causa della mancanza di tamponi.

Intanto alla sua protesta è d’accordo anche dal sindaco di Peschici Francesco Tavaglione, che in una recente intervista ha condiviso le parole di Tutolo, in quanto i sindaci dovrebbero mantenere le funzioni in materia di autorità sanitaria.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Riprese video a cura di Vittorio Agricola