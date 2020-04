Vico, Sementino vs Piazzolla ed Emiliano “Per avere i dati, sindaci devono fare gli investigatori..”

, 06 aprile 2020. “In questo periodo, i sindaci svolgono attività di, costretti a scoprire cosa avviene nel territorio. L’ASL, e non parlo del personale sanitario ma della direzione provinciale,: questa cosa è gravissima. L’ASL Foggia sostiene che i sindaci non possono ricevere i dati, perché non in grado di rispettare la privacy che, a quanto sembra, blocca ogni comunicazione. Lo stesso fache, in un’intervista, ha dichiarato che i sindaci sono stati sollevati da ogni potere anche per la sanità pubblica. Non abbiamo trovato nessuna norma che conferma quanto detto dal Presidente della Regione. Noi sindaci siamo in contatto diretto con i cittadini, siamo i cosiddetti ‘padri di famiglia’ in contatto con tutti. E’ gravissimo che Piazzolla ed Emiliano continuano a vietare l’invio dei dati. Ognuno farà le proprie valutazioni, vedremo”. “Comeho scoperto che dal 4 marzo è stata ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza una cittadina di Vico; questa cittadina ha contratto il virus in ospedale. I familiari sono stati messi in quarantena. Noi sindaci vogliamo controllare chi è in quarantena. Sempre come investigatore, ho scoperto che un altro cittadino di Vico avrebbe contratto il virus a Casa Sollievo. Anche in questo caso, nessun dato sul cittadino”.

“Il Comune di Vico del Gargano sta facendo davvero del suo meglio. Dipendenti, dirigenti, consiglieri comunali, vigili urbani (e scusate se magari dimentico qualche categoria) tutti stanno lavorando affinché la nostra Comunità possa affrontare al meglio questa emergenza. Siamo e sono con voi. Restiamo a casa finché sarà necessario farlo per poter uscire al più presto possibile da questa situazione. Tutti #insieme“.