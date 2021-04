Nonostante le centinaia di persone che nei mesi a Manfredonia si sono ammalate di Covid-19 e poi negativizzate, quasi nessuno ha donato il proprio plasma, che purtroppo ad oggi sul nostro territorio è introvabile quando si verifica un’emergenza.

Ecco dunque nelle ultime settimane il rincorrersi sui social di accorati appelli per la raccolta urgente di plasma iperimmune per salvare nostri concittadini affetti da Covid. Ma di cosa si tratta? Nello specifico è il plasma di persone già guarite che contiene anticorpi in grado di neutralizzare il Coronavirus o ridurne la carica virale.

È importante sapere che i donatori potenziali di plasma possono essere donne o uomini guariti, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni ed un peso non inferiore ai 50 Kg.

Non c’è da aver paura: la donazione equivale all’incirca ad un semplice prelievo di sangue, come quello effettuato per dei normali controlli.

Per donare il plasma iperimmune si può contattare l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza allo 0882.410481.

Essere comunità significa esserci per la nostra comunità. Se sei guarito dal Covid-19, cosa aspetti? Dona il tuo plasma: potresti essere l’ultima speranza per chi sta lottando per la vita.

#glialtrisiamonoi

Maria Teresa Valente

CON MANFREDONIA