Covid, Puglia rossa almeno fino al 20 aprile: cosa cambia oggi

Bari, 06/04/2021 –(ilquotidianoitaliano) La Puglia, oggi martedì 6 aprile, si risveglia ancora una volta zona rossa. Lo sarà almeno fino al 20 aprile, tornano le rigide restrizioni, dopo la piccola tregua concessa per Pasqua e Pasquetta, in cui era consentito visitare amici e parenti per una volta al giorno.

Chiusi i negozi, tranne quelli di prima necessità, così come barbieri, parrucchieri, centri estetici e palestre. L’attività sportiva è consentita in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Tra le restrizioni più importanti c’è però sicuramente quella degli spostamenti. In zona rossa, come previsto dal dpcm, infatti è vietato sportarsi in entrata e in uscita, anche nel proprio territorio comunale, tranne per le eccezioni indicate nel modulo di autocertificazione. Restano ovviamente consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità, ma non sono più permesse visite ad amici, parenti o congiunti non conviventi. (ilquotidianoitaliano)