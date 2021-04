Protesta ristoratori a Roma, scontri a Montecitorio: agente ferito

Roma, 06/04/2021 – (adnkronos) Tensione in piazza Montecitorio dove oggi si sta svolgendo un sit-in di protesta dei ristoratori e di altre categorie sull’emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati a uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, con lancio di fumogeni e oggetti. Alcuni manifestanti sono stati identificati e fermati. “Buffoni” e “libertà”, le urla partite dalla piazza, dove i manifestanti hanno sfondato le transenne venendo respinti dalle forze dell’ordine.

Un poliziotto è stato ferito, ha riportato un taglio alla testa ed è stato portato via in ambulanza. L’agente, di giovane età, era in borghese e per questo non munito di casco protettivo. Ha riportato una ferita profonda, tanto da aver perso parecchio sangue. Inizialmente, prima dell’arrivo dell’ambulanza, è stato aiutato da colleghi e vigili urbani presenti, che gli hanno dato dei fazzoletti per tamponare la ferita. All’incrocio di via della Colonna Antonina con via dei Bergamaschi sono rimasti a terra diversi fazzoletti intrisi del sangue dell’agente. Un altro agente ha riportato un taglio all’altezza del sopracciglio. Ha ricevuto una prima medicazione a Palazzo Chigi e successivamente è stato sottoposto a controlli in ospedale. (adnkronos)