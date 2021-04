Sospensione pagamento bollo auto, gruppo FI presenta mozione

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Stefano Lacatena e Giandiego Gatta.

“Abbiamo depositato una mozione per impegnare la Giunta regionale ad avviare tutte le procedure utili alla sospensione del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) del 2021, esattamente come già fatto da altre Regioni.

L’abbiamo presentata perché l’utilizzo dell’automobile è indispensabile per tanti lavoratori e la crisi economica dovuta al Covid ha messo in ginocchio migliaia di famiglie pugliesi.

La sospensione, quindi, rappresenta un segnale di attenzione e sensibilità politica che la Regione non può esimersi dal dimostrare.

Ci auguriamo che la mozione venga subito inserita nei lavori del Consiglio regionale e che ci sia la più ampia condivisione da parte dei colleghi. Ma non solo: ci auguriamo che la Giunta, in caso di approvazione, si adoperi per una sua celere attuazione viste le difficoltà patite dai cittadini in un momento così drammatico”.