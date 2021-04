Roma, 06 aprile 2021. Şişecam è un attore globale nei settori chiave dell’industria del vetro, come il vetro piano, gli articoli in vetro, i contenitori in vetro e la fibra di vetro, nonché nei composti della soda e del cromo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Şişecam, il Prof. Ahmet Kırman, è stato uno dei relatori della Sessione Speciale sull’Italia del Summit Economico Uludağ, uno dei più importanti incontri economici e commerciali della Turchia.

Al dibattito moderato da Alper Mat, Rappresentante per gli Investimenti Diretti Esteri dell’Italia in Turchia, il discorso di apertura è stato tenuto dall’Onorevole Manlio Di Stefano, Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri italiano, e il discorso di chiusura dal dott. Roberto Luongo, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana per il Commercio Estero. Il Prof. Ahmet Kırman durante il dibattito ha affermato che l’Italia è un paese di importanza strategica per Şişecam.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Şişecam, Prof. Ahmet Kırman, ha dichiarato che Şişecam continua i propri investimenti con l’obiettivo di diventare uno dei tre maggiori produttori al mondo nei suoi principali campi di attività. Ha anche aggiunto che Şişecam è uno degli attori principali nell’industria globale del vetro, nelle linee aziendali che coprono tutte le aree principali della produzione del vetro come “vetro piano”, “articoli in vetro”, “contenitori in vetro”, “fibra di vetro” e “vetro per autoveicoli”, oltre a “soda” e “composti del cromo”. Il Prof. Kırman ha continuato così: “Col nostro recente investimento nella soda negli Stati Uniti, attualmente operiamo con 22.000 dipendenti in 14 paesi su quattro continenti, offrendo i nostri prodotti innovativi ai nostri clienti in più di 150 paesi. Siamo il secondo produttore di articoli in vetro e il quinto produttore di contenitori in vetro e vetro piano nel mondo. Inoltre, siamo l’ottavo produttore mondiale di soda e il leader mondiale dei prodotti chimici a base di cromo.”

“La nostra leadership in Europa si è rafforzata, il nostro muscolo dell’innovazione si è sviluppato.”

Il Prof. Ahmet Kırman ha dichiarato che l’Italia, dove Şişecam ha una storia di 16 anni di investimenti, è particolarmente importante per l’azienda, sia per la dimensione dei suoi investimenti che per la sua storia nel paese, e ha fornito le seguenti informazioni sulle attività nel paese: “Attualmente operiamo in 3 diversi settori, abbiamo fatto il nostro primo investimento in Italia nel 2005 come partner al 50% di Cromital, che operava nei prodotti chimici del cromo. Nel 2011, abbiamo acquisito l’intera azienda e ne siamo diventati l’unico proprietario. Oggi Cromital è il leader nella produzione e vendita di solfato di cromo basico in Italia, che sostiene la produzione e il design della pelle nel mondo. Dopo essersi unita a Şişecam, l’azienda ha aumentato le sue attività commerciali ed è diventata uno dei principali fornitori dell’industria del trattamento delle superfici metalliche nel Nord Italia e nel Sud della Germania, il cuore della produzione automobilistica europea”.

Il Prof. Ahmet Kırman ha dichiarato che Şişecam ha anche fatto importanti investimenti nella rete logistica e di distribuzione degli articoli in vetro in Italia, ed ha aggiunto: “Consegniamo i nostri articoli in vetro ai mercati degli Stati Uniti, dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa tramite la rete logistica in Italia. Abbiamo due importanti investimenti nel vetro piano in Italia. Abbiamo realizzato il nostro primo investimento nel vetro piano nel 2016, acquisendo lo stabilimento di Porto Nogaro (UD) nel nord Italia. Come risultato di questo investimento, Şişecam è diventata il più grande produttore europeo di vetro piano in termini di capacità produttiva.

I nostri investimenti in Italia hanno rafforzato la nostra leadership in Europa. Man mano che sviluppiamo prodotti per il mercato europeo, anche la nostra forza innovativa si sta rafforzando. Abbiamo molte strutture in Europa, e anche le nostre attività in tutta l’Italia hanno un posto importante nel nostro bilancio”.

“Diamo lavoro a 400 persone con i nostri investimenti di più di 150 milioni di euro”

Il nostro investimento più recente in Italia è stato lo stabilimento di Manfredonia (FG), che abbiamo acquisito nel 2018, raddoppiando la nostra capacità produzione di vetro piano in Italia, che ha raggiunto le 410.000 tonnellate all’anno grazie allo stabilimento di Manfredonia, che è stato rimesso in funzione con la nostra iniziativa.

Il Prof. Ahmet Kırman ha dichiarato che Şişecam aggiunge valore a tutti i mercati in cui opera, sia con le sue opportunità di lavoro che con gli investimenti in linea con il suo obiettivo di crescita che crea valore sostenibile, e ha detto: “Şişecam è uno dei più grandi investitori turchi in Italia, con investimenti che superano i 150 milioni di euro in prodotti chimici, articoli in vetro e vetro piano. Oggi produciamo in Italia 4 milioni di metri quadrati di vetro rivestito, 8 milioni di metri quadrati di vetro laminato e 8.800 tonnellate di composti di cromo. Diamo lavoro a 400 persone. Grazie alla sua posizione strategica e alle pratiche di sostegno agli investitori e al commercio, Şişecam non solo soddisfa la domanda interna del mercato italiano con le sue attività nel paese, ma rafforza anche la nostra penetrazione in Europa e raggiunge mercati come gli Stati Uniti e l’Africa. Şişecam realizza vendite annuali per 130 milioni di dollari USA dalla Turchia all’Italia e circa 30 milioni di dollari USA dall’Italia alla Turchia. Siamo anche tra i maggiori acquirenti dei produttori di macchinari italiani”.

Il Prof. Ahmet Kırman ha inoltre sottolineato che gli investimenti di Şişecam in Italia, che contribuiscono anche allo sviluppo del commercio fra Turchia e Italia, sono sempre stati apprezzati e sostenuti dalle autorità italiane: “Nel 2019 mi è stato conferito il Cavalierato dell’Ordine della Stella d’Italia per i contributi di Şişecam al rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Turchia e allo sviluppo degli investimenti reciproci tra i due paesi. In questa occasione, vorrei ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica e il Ministero degli Esteri italiani per questo significativo riconoscimento, auspicando che la nostra presenza e cooperazione in Italia continui ancora per molti anni.”

Informazioni sul Summit Economico Uludağ

Il Summit Economico Uludağ è uno dei più importanti incontri sugli affari e l’economia in Turchia e ha 10 anni di storia. Il summit è stato organizzato a partire dal 2012 dalle principali riviste economiche turche Capital and Economist e riunisce ogni anno relatori di valore e uomini d’affari da tutto il mondo e dalla Turchia. Seguito ogni anno da una media di 2.000 persone dalla Turchia e dal mondo, il summit discute ciò che deve essere fatto per mantenere la competitività e aumentare l’efficienza di molti settori, includendo la produzione, il commercio, la vendita al dettaglio, la finanza e l’istruzione.

Informazioni su Şişecam

Fra le aziende più affermate in Turchia, Şişecam è un protagonista globale nei settori aziendali che includono vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro, nonché per i prodotti chimici a base di soda e cromo.Şişecam, che ‘oggi è uno dei due maggiori produttori mondiali di articoli in vetro e uno dei cinque maggiori produttori di contenitori in vetro e di vetro piano, è l’ottavo produttore mondiale di soda e il leader mondiale per i composti del cromo.

Essendo presente in Turchia, Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, Şişecam svolge un ruolo primario nei rami aziendali relativi a vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro, prodotti chimici, settore automobilistico, fibra di vetro, industria mineraria, energia e riciclaggio.

Come azienda di livello internazionale, con oltre 85 anni di esperienza, 22.000 dipendenti, attività di produzione in 14 paesi di quattro continenti e vendite in 150 paesi, Şişecam continua il suo percorso per diventare uno dei tre principali produttori mondiali nelle sue principali aree di attività. www.sisecam.com