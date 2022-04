Europa Verde: “Cingolani è il ministro della finzione ecologica”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/04/2022 – “Cingolani è il ministro della finzione ecologica! Noi di Europa Verde con i nostri 5 parlamentari siamo all’opposizione di questo governo, proprio per le scelte in campo ambientale.

Continueremo a fare ricorsi al TAR Lazio e andare a Bruxelles sia per chiedere una procedura di infrazione per mancato rispetto dei vincoli ambientali sia per mancato rispetto della convenzione di Ahrhus. Una scelta illogica e ancorata ad un passato fossile che non si vuole abbandonare. Oggi l’IPCC dell’ONU ha dichiarato che con queste scelte energetiche non si riuscirà mai a contenere l’innalzamento della temperatura ad 1,5 °C. Il governo, invece, continua a scegliere il fossile (in questo caso il Gas di Petrolio Liquefatto)”.