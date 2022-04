Gpl Manfredonia, Cingolani: “Il prima possibile in Consiglio dei ministri”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/04/2022 – Il ministro alla Camera: “Ci sono pro e contro, stiamo analizzando il progetto”.

“Con i miei tecnici sto facendo un’analisi sulle attuali tecnologie e su questa proposta per portarla il prima possibile in Consiglio dei ministri”. Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alle 15 nell’Aula della Camera per la seduta del question time, rispondendo all’On. Tasso di Manfredonia.

“Il progetto è ancora strategico. Ora prenderò in carico questa cosa. Non è strettamente vero che il progetto non rientri nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN). Nel settore trasporti il Gpl è ancora tra i carburanti alternativi per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del comparto. Però è anche vero che nel frattempo si è guardato verso tecnologie più recenti.

Per quanto riguardo gli usi domestici il Gpl è ancora il principale combustibile utilizzato per riscaldamento e produzione di acqua calda in tutte le zone che non sono connesse al metano dotti. Quindi non si può dire che, a priori, che non serva. Il deposito di Manfredonia, per il quale si prevede uno stoccaggio di circa 60mila metri cubi, porterebbe un aumento del 50% della quantità stoccabile nella zona. E questo ridurrebbe la percorrenza delle autobotti. Di conseguenza avrebbe un impatto ambientale positivo. Il prima possibile sarà discusso in Consiglio dei ministri”