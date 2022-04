Guerra in Ucraina, le prossime mosse di Russia e NATO

A) La NATO punta a fare dell’ Ucraina il Vietnam russo. Quando a Mosca l’hanno capito hanno ritirato le truppe dalle aree non russofone o storicamente non filorusse. La NATO ha inviato diversi miliardi di dollari in forniture militari agli ucraini. Armi antiaeree/anticarro, loitering ammunitions, droni armati e non, visori notturni, pezzi di artiglieria e mezzi blindo/corazzati dai depositi dei Paesi che facevano parte del Patto di Varsavia. Infine un importantissimo aiuto in termini di intelligence.