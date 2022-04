Il Sindaco Rotice incontra il Rettore della Luiss Andrea Prencipe

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/04/2022 – “Il futuro non s’inventa, si programma, in anticipo, in maniera partecipativa, con una vision e con le giuste competenze.

Sono onorato di poter avere in città nel prossimo weekend l’illustre concittadino ed amico Prof. Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido Carli , per due importanti appuntamenti pubblici che lui stesso, su mio invito, desiderava organizzare. Sabato 9 il Prof. Prencipe al mattino (ore 10.30) incontrerà con me gli alunni dell’ IISS Galilei Liceo Classico Aldo Moro e Liceo Scientifico G Galilei (Istituto nel quale si è diplomato e che si ringrazia per l’organizzazione), con i quali, partendo dal suo ultimo libro “Intersezioni”, ci sarà un dibattito trasversale e multidisciplinare, stimolando riflessioni sul futuro da un punto di vista formativo, sociale, economico e culturale, rendendo direttamente protagonisti i giovani talenti, la prossima classe dirigente.