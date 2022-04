Inchiesta De Benedictis: sequestro da 6 mln, il “tesoro” di Chiariello

FOGGIA, 06/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Il sequestro preventivo che il 7 marzo la Finanza ha eseguito sui conti dell’avvocato Giancarlo Chiariello ha portato a mettere le mani su quasi sei milioni di euro tra contanti, titoli e immobili.

Sono i soldi ritenuti provento dell’evasione fiscale che il legale barese – appena condannato a Lecce, insieme all’ex gip Pino De Benedictis, per corruzione in atti giudiziari – avrebbe messo in atto nella più che trentennale carriera in cui ha assistito tra l’altro alcuni pezzi da novanta della criminalità pugliese.

L’inchiesta per evasione fiscale condotta dal pm Gaetano Dentamaro è partita dalle parole di un pentito di mafia, Domenico Milella, secondo cui Chiariello avrebbe chiesto fino a 100mila euro per difendere una persona accusata di omicidio. Un secondo pentito ha raccontato di aver corrisposto al legale numerosi acconti per la difesa di un boss barese, Giuseppe Misceo, arrestato nel 2014 per omicidio. Un pezzo grosso della mafia foggiana ora pentito, Danilo Della Malva di Vieste, ha confermato di aver pagato a Chiariello 30mila euro per ottenere i domiciliari dall’ex gip De Benedictis. (gazzettamezzogiorno)