Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

La particolarità della mafia foggiana non è solo in una sprezzante prepotenza, ma traspare anche dalla sua politica criminale. Le mafie cercano il potere, e il potere si ottiene grazie al beneplacito spontaneo della gente, ma a Foggia le cose vanno diversamente: la società il favore lo cerca con la minaccia, con i morti, con l’arroganza. Non è quindi alla ricerca di un reale apprezzamento della collettività, ma pretende di imporre una dittatura criminale che schiacci la città. Ciò depone per una scarsa capacità di analisi politica, perché se altre mafie, come la ‘ndrangheta, reggono nei secoli, è proprio grazie alla capacità di saper gestire con accuratezza l’immagine nei confronti della collettività.

Le bombe che hanno inaugurato il 2022, però, sono anche un chiaro segno di debolezza e di timore. Lo Stato ha fatto e fa molto, a Foggia. A parte lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei principali comuni della provincia, ha incrementato i numeri delle Forze dell’Ordine. I crimini del gennaio di due anni fa, inoltre, hanno talmente esasperato la popolazione da averla costretta, nonostante la paura omertosa che circola in città, a scendere in piazza nella ormai celebre marcia dei 20.000. Apprezzabile è la richiesta di creare una sezione della procura distrettuale antimafia nel capoluogo (ora la DDA ha sede solo a Bari), perché è solo vivendo nel contesto locale che si possono comprendere a fondo certe dinamiche criminali.

Sono assolutamente condivisibili, infatti, le parole di Ludovico Vaccaro, procuratore della Repubblica di Foggia, che spesso stimola pubblicamente gli imprenditori a denunciare ogni tentativo di intimidazione.

La società civile e lo Stato, insomma, stanno tentando di riprendersi il territorio e la mafia arranca, quindi si agita per difendere i privilegi acquisiti in anni di indifferenza governativa e mediatica. Evidentemente, il martellamento iniziato nel 2014 da magistratura e Forze dell’Ordine per ottenere una maggiore attenzione nei confronti del problema, sta dando i suoi frutti, e la società foggiana si rifugia nell’angolo sparando le cartucce che ha. Questo non significa che l’organizzazione sia meno pericolosa, anzi: quando si ha paura, si possono compiere azioni sconsiderate. Ma è una battaglia, e, se la vuole vincere, lo Stato e la società civile non possono non accettare la sfida. La cosiddetta quarta mafia è giovane e senza tradizioni, ergo si può sconfiggere.

Però bisogna volerlo.

Piernicola Silvis (1954), foggiano, laureato in giurisprudenza, è dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia. Ha scritto otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella per “Gli illegali” (2019). È Cavaliere della Repubblica ed è docente di “Criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università di Teramo.