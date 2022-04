Lo spettacolare videoclip di “Vino” col manfredoniano Salvatore Olivieri

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/04/2022 – (valleditrianews) DJ Argento, Torbi, Tecà e Marcialledda, il quartetto pugliese pubblica il nuovo EP “!#%&$!!!”. “!#%&$!!!” è il titolo del nuovo EP che unisce le produzioni di DJ Argento alle rime di Torbi, Tecà e Marcialledda, in uscita martedì 5 aprile su tutte le piattaforme digitali e in vinile per Aldebaran Records:

Torbi al secolo Salvatore Olivieri vive a Manfredonia (FG), membro fondatore della Gargano Crew, è attivo dalla fine degli anni Novanta come writer e come MC. Ha pubblicato diversi album e singoli, sia come solista sia in formazione.

Quasi un film realizzato all’interno di un palazzo storico del 1700, dove i protagonisti -tutti in costume d’epoca– vogliono ricordare il cult movie Barry Lyndon di Kubrick. Le scene girate con la sola luce delle candele, si sviluppano negli ambienti con arredi e accessori originali del 1800. Gli eleganti commensali, ignari del proprio destino, attingono alle pietanze su di un tavolo imbandito che in qualche modo rappresenta la vita. Gli sfarzi degli abiti e della scenografia, però, si contrappongono ai protagonisti che in modo compulsivo consumano le pietanze direttamente con le mani. L’edizione in vinile prevede 350 copie numerate in formato LP singolo nero 180 grammi con copertina serigrafata a mano. (valleditrianews)