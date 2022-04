Manfredonia, oggi il ministro Cingolani parlerà del deposito costiero di gas

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/04/2022 – (adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sul progetto di realizzazione di un deposito costiero di gas da petrolio liquefatto nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia; sulle iniziative urgenti per l’adozione di misure strutturali volte a superare la dipendenza relativa all’importazione di gas dalla Russia e ad accelerare la transizione energetica;

sulla pubblicazione della mappa aggiornata della Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, nonché in merito ai tempi per l’individuazione del relativo sito; sulle iniziative volte a verificare un possibile avanzo di risorse finanziarie destinate al contenimento degli oneri generali di sistema, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti del “caro energia” per famiglie e imprese; sulle iniziative volte a tutelare il settore dello sviluppo e della produzione di energia elettrica tramite le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, anche nell’ottica di salvaguardarne il carattere strategico e di perseguire l’autonomia energetica. (adnkronos)