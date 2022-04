Manfredonia, ripristino del decoro urbano a Borgo Mezzanone

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/04/2022 – “RipuliAMO e RisistemiAMO la città. La sempre efficente squadra comunale di manutenzione del verde pubblico in questo inizio di settimana è impegnata in un’operazione di pulizia, sfalcio e ripristino del decoro urbano a Borgo Mezzanone, rispondendo alle annose richieste che i residenti hanno posto all’attenzione di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e all’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta.

Si sta iniziando a ridare dignità e vivibilità ad un luogo dalle grandi potenzialità ed ad una sana comunità per troppo tempo abbandonati al loro destino e marchiati dagli episodi di caporalato per gli extracomunitari irregolari e diffusa illegalità. L’Amministrazione comunale, partendo dal ripristino del decoro e della vivibilità per i residenti, punta ad un rilancio di Borgo Mezzanone, così come tutte quelle aree considerate periferiche e che, invece, sono elementi sociali, economici e culturali importanti e centrali per Manfredonia come, ad esempio, dimostrato dalla Giunta con la candidatura al PNRR di un progetto di un centro servizi multifunzione da oltre 1 milione di euro proprio a Borgo Mezzanone”.