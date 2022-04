Oltre un secolo di storia: nascita e successi del Foggia Calcio

Dallaia allo Sporting Club Foggia: la vivacità calcistica della città

A voler cercare le origini profonde dello Sporting Club Foggia, squadra fondata ufficialmente nel 1920, bisognerebbe risalire fino al 1909, anno in cui la Daunia si costituisce. Siamo tuttavia ancora lontani dal calcio foggiano come lo conosciamo oggi: militanza in campionati dilettantistici, casacca ufficiale a strisce bianconere, campo di gioco in periferia. Due anni dopo, in città nascono altre due squadre, l’US Sardegna e l’Unione Sportiva Calciatori, che nel 1912 si fondano per dare vita alla polisportiva Atleta, i cui giocatori vestono una maglia bianca.

Durante la Grande Guerra, diversi giocatori muoiono e la città viene distrutta. Ma la voglia di giocare non abbandona mai del tutto i foggiani, che nel giro di poco danno vita a diverse piccole società calcistiche, alla fine tutte riunitesi nello Sporting Club Foggia: l’anno è il 1920.

I colori sociali sono il rosso e il nero e lo stemma sociale riporta due diavoletti, l’uno rosso e l’altro nero. La somiglianza con colori e stemma del Milan non è per niente un caso, dato che uno dei pionieri del calcio foggiano di un secolo fa è un grande tifoso milanista. Per distinguere i calciatori del Foggia dai diavoli del Milan, quindi, il giornalista Mario Taronna conia il termine “satanelli”.

Gli inizi e la prima volta in Serie A

Fino al 1960, il Foggia Calcio conduce dei campionati più che discreti, al punto che riesce ad arrivare fino alla serie B, ma i supporter devono attendere l’allenatore Oronzo Pugliese e l’anno 1964 perché la loro squadra si classifichi prima nel campionato cadetto: la prima volta del Foggia in Serie A arriva, quindi, nel 1964 – 65!

Questa prima esperienza nella massima serie è purtroppo breve (la retrocessione arriva già nel 1967), ma il Foggia Calcio può vantarsi di avere sconfitto sul campo addirittura l’Inter di Helenio Herrera per 3 reti a 2. Il nuovo allenatore, ora, è Tommaso Maestrelli, lo stesso che porterà la Lazio a vincere lo scudetto nel 1974, ma soprattutto il Foggia vicinissimo alla finale di Coppa Italia, nel 1969.

Gli anni Ottanta sono forse tra i più tristi del calcio foggiano, ma anche l’occasione di una rinascita sportiva e societaria: dopo retrocessioni in Serie C e un fallimento, nel 1987 i fratelli Casillo acquistano la squadra e danno vita al Foggia Calcio.

Il Foggia calcio, Zeman e il trio delle meraviglie

Il momento d’oro del Foggia Calcio è quello che la squadra vive tra il 1990 e il 1994, quando alla presidenza si installa Pasquale Casillo e in panchina il grandissimo Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è un convinto sostenitore del 4-3-3 ed è grazie a questo schema di gioco che in campo tutti conosceranno, a loro spese, “il Foggia dei miracoli”, tra 1989 e il 1994.

Zeman si siede nella panchina del Foggia nel 1989, vince il campionato di Serie B nel 1991 e approda in Seria A: qui, anche grazie al “trio delle meraviglie” (Ciccio Baiano, Beppe Signori e Roberto Rambaudi), la squadra riesce ad inanellare due noni posti e un undicesimo posto, per non parlare dell’ingresso in Coppa Uefa mancato per poco, a causa di una sconfitta con il Napoli l’ultima giornata.

Poi, purtroppo, come molte delle favole del calcio italiano, anche quella del Foggia termina amaramente: passato il periodo di zemanlandia, vendute le stelle della squadra (molte delle quali devono il loro successo e le loro partite nella nazionale maggiore proprio al Foggia Calcio e a Zeman), il Foggia retrocede e, ad oggi, non è ancora riuscito ad accedere alla massima serie. Una gestione fallimentare costringe i rossoneri a ripartire dalla Serie D e a riguadagnare da zero ogni posizione. Al momento attuale, il Foggia Calcio milita in Lega Pro.

