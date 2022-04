Puglia sempre più terra di canapa: autorizzata azienda per cannabis terapeutica

FOGGIA, 06/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Boom della coltivazione della canapa in Puglia. Canosa di Puglia, autorizzata azienda per la cannabis terapeutica.

Chi pensa che cannabis sia soltanto sinonimo di fumo, si sbaglia. Nei confronti di questa varietà vegetale di antica tradizione, infatti, l’interesse è cresciuto in maniera notevole, in particolare per merito delle sue molteplici utilità in tantissimi campi, dal settore tessile a quello edile, passando per quello medicale. E non è un caso che, specie negli ultimi anni, si sia registrato un vero e proprio incremento della coltivazione della cannabis in Puglia.

Si contano, infatti, più di 200 aziende e 400 ettari coltivati, numerose le idee innovative nella trasformazione della canapa, dalla birra alla ricotta e agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, fino a semi, fiori per tisane, pasta, taralli, biscotti e cosmetici e ancora vernici, saponi, cere, detersivi, carta o imballaggi, oltre al pellet di canapa per il riscaldamento che assicura una combustione pulita. L’Italia è la seconda produttrice europea, dopo la Francia, nel settore della coltivazione della canapa e la Puglia è la regione italiana in cui nel corso degli anni si è riscontrato un incremento delle coltivazioni particolarmente importante. (gazzettamezzogiorno)