Quattro incappucciati assaltano banca ad Osimo: quotata la “pista foggiana”

ANCONA, 06/04/2022 – (ilrestodelcarlino) Quattro minuti per mettere a segno un colpo. Un commando ha assaltato la filiale della Bcc di Filottrano a Passatempo di Osimo l’altra notte.

Erano le 3.35. Un colpo “silenzioso”, non hanno fatto saltare in aria nulla come accaduto di solito in Valmusone. Stavolta sono riusciti a portare via la cassa elettronica.

Il bottino non è stato ancora quantificato con esattezza ma si stima che, sommato ai danni, ammonti a circa 13mila euro. Poco tempo prima quella stessa banda di ladri aveva messo a segno un furto in un’altra banca, la Bcc di Recanati e Colmurano situata proprio in quest’ultimo Comune. L’ultimo colpo a un bancomat della zona è avvenuto lo scorso novembre: con un’esplosione malviventi hanno assaltato il bancomat della Banca di Ancona all’interno del centro commerciale Cargopier a Osimo Stazione. Avevano usato la tecnica della marmotta riuscendo a portare via 15mila euro. In quel caso i militari hanno seguito la “pista foggiana”, senza nulla escludere. (ilrestodelcarlino)