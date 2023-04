Amiu Foggia: “Ottenuti 5 finanziamenti Pnrr, via libera a differenziata”

StatoQuotidiano, 6 aprile 2023. “Sono cinque i progetti candidati dalla città di Foggia che Amiu Puglia spa ha presentato, su delega della Commissione straordinaria. Potranno accedere ai finanziamenti del Pnrr per un totale di circa 5 milioni di euro”.

La società per l’igiene urbana, fa sapere in una nota, nel febbraio 2022 ha presentato le proposte di intervento nell’ambito dell’avviso per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti.

“I fondi messi a disposizione permetteranno l’implementazione e l’informatizzazione della raccolta differenziata stradale e l’apertura di ccr sul territorio del capoluogo dauno”.

Nello specifico, il progetto di realizzazione di un centro comunale di raccolta in via Gentile ha ottenuto un finanziamento da quasi 800mila euro mentre quello per la realizzazione di un’analoga struttura in via Patroni e viale Pinto accederà a fondi pari a 987mila euro.

Per quanto riguarda le progettazioni della fornitura di isole ecologiche con cassonetti stradali intelligenti, lo stanziamento è complessivamente di 1,9 milioni di euro e nel dettaglio i cassonetti saranno così distribuiti: 250 contenitori da 2400 litri per la raccolta del secco residuo; 250 contenitori da 3200 litri per la raccolta di plastica e metalli; 250 contenitori da 3200 litri per la raccolta di carta e cartoncino; 250 contenitori da 2400 litri per la raccolta dell’organico e 250 contenitori da 2400 litri per quella del vetro.

Infine, la progettazione relativa all’acquisizione delle attrezzature per la raccolta differenziata domiciliare per le utenze non domestiche, su tutto il territorio comunale, ha ottenuto un finanziamento da 992mila euro.

“Il finanziamento di questi cinque progetti permetterà un importante passo in avanti nell’ottimizzazione nella raccolta dei rifiuti, anche alla luce del grande impegno che Amiu Puglia spa sta portando avanti, in accordo con la Commissione Straordinaria, per l’implementazione e il miglioramento costante del servizio, grazie anche alle recenti realizzazioni del ccr di via Sprecacenere e dell’avvio del Numero verde”.