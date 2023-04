ASD Funakoshi, Rossella Brigida: “Superare gli stereotipi di genere”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 6 aprile 2023 – La palestra Funakoshi nasce dallo spirito creativo e dalla grande passione dei fratelli Brigida Vincenzo e Salvatore che fin dalla tenera età hanno praticato il karate.

L’impegno profuso dai maestri, in questi anni, ha permesso la fondazione di una palestra che punta non solo alla formazione sportiva dei ragazzi ma anche e soprattutto alla loro crescita personale.

Oggi c’è grande entusiasmo da parte di tutto lo staff della Funakoshi, per il successo conseguito in data 3 aprile 2023 dalla Maestra Rossella Brigida, ora Cintura Nera 4 dan.

Raggiunto con grande soddisfazione anche l’obiettivo ‘Chinesiologia’, con una laurea in Scienze Motorie ed un meritato 110 e lode.

La palestra ha festeggiato questi meravigliosi traguardi insieme a tutta la famiglia sportiva ‘Funakoshi’.

Si riportano di seguito le dichiarazioni della Maestra Rossella Brigida per StatoQuotidiano:

SQ: Recentemente hai raggiunto due importanti traguardi, cosa vorresti trasmettere ai ragazzi?

RB: Non sono mai stata brava a vantare i miei successi e le mie conquiste, perché credo che siano gli altri a doverle riconoscere in me!

Lo scopo dell’intervista è di avvicinare i ragazzi allo sport e di aiutarli a credere nelle proprie capacità, se infatti si affidano alle persone giuste e competenti possono raggiungere qualsiasi risultato ed io ne sono un esempio.

SQ: Com’è nata la tua passione per questa disciplina?

RB: Sono Figlia d’arte, in quanto ho scoperto la mia passione per il karate sul tatami dell’ Asd Funakoshi, storica palestra di karate fondata dal maestro Brigida Vincenzo nel lontano 1979, nonché mio padre.

SQ: E per quanto riguarda invece le esperienze a livello agonistico?

RB: Ho iniziato per gioco la mia carriera da karateka, ma dopo una piaggia di medaglie vinte ai Campioni Italiani ha ricevuto la convocazione della Nazionale Italiana Fesik. (La seconda federazione riconosciuta tale dopo la Fijlkam)

Nel 2010 sono volata in Argentina (Buenos Aires) affrontando un lungo viaggio aereo per rappresentare l’Italia ai campionati Mondiali.

In questa competizione ho vinto ben 5 titoli mondiali sia nella specialità del kata che del kumite, ad oggi infatti sono l’unica atleta manfredoniana a poter vantare la completezza nelle due specialità del karate.

Dopo queste vittorie non ho mai lasciato il karate, ma l’agonismo si, scelta sofferta ma necessaria per concentrare le forze sulla mia crescita professionale!

SQ: Per raggiungere questi risultati quali studi hai dovuto fare?

RB: I titoli mondiali vinti dimostrano la mia bravura come atleta ma soprattutto l’ eccellenza dei miei maestri Vincenzo e Salvatore Brigida che mi hanno formata, ma per diventare una vera professionista del settore avrei dovuto affrontare anni di intenso studio sull’ anatomia, fisiologia, patologia e psicologia, che avrebbero segnato il vero salto di qualità verso il mondo dell’insegnamento dello sport.

E dunque in questi anni ho preparato il terreno per altre importanti soddisfazioni che adesso sono finalmente arrivate: ho conseguito la laurea in scienze motorie diventando Chinesiologa, il grado di Cintura Nera 4 dan e non per ultimo la qualifica di Maestra di Karate, diventando una delle pochissime e più giovani Maestre di karate nella regione Puglia.

SQ: Cosa ne pensi della questione ‘stereotipi di genere’ nel settore?

RB: Non è stato facile per me affermarmi in un mondo sportivo prettamente maschile dal momento che ho sempre dovuto combattere contro gli stereotipi di genere.

Motivo per cui mi batto ancora oggi contro questi stereotipi in maniera molto attiva anche grazie alla collaborazione della Uisp nelle persone del presidente e vicepresidente Orazio Falcone e Antonietta D’Anzeris.

SQ: Quali progetti stai portando avanti nelle scuole?

RB: E’ un onore sapere che persone così qualificate abbiano riconosciuto la mia professionalità tanto da permettermi di guidare due progetti “Tutti Attivi” che svolgo con le classi seconde della scuola Orsini e “Uno, due e tre Sport” che sto tenendo con le classi seconde della scuola De Santis e le classi medie della Giordani.

Progetti questi che prevedono l’introduzione “a piccole pillole” del Karate nella scuola, via che era stata già tracciata dal M.Vincenzo Brigida, che da anni ha a cuore la scuola presidiando vari progetti di karate e difesa personale.

SQ: Quali competenze servono per poter seguire progetti di questo tipo?

RB: L’introduzione del karate nella scuola è un tema molto delicato e finalmente stiamo riuscendo a realizzare questo progetto, ma necessita di persone competenti a capo delle iniziative con una professionalità indiscussa seguita da studi continui su vari settori, altrimenti si rischia di vanificare tutti gli sforzi.

Su questo punto infatti sono un po’ preoccupata, perché purtroppo non tutti basano le proprie competenze sugli studi, ma si tende solo ad imitare per ottenere un misero riconoscimento!

I miei interessi non si fermano solo al Karate, ma coinvolgono la salute e il benessere della persona e l’importanza della Postura. infatti sono anche istruttrice di Pilates Reformer, attività che presto inizierò in palestra.

SQ: Desideri ringraziare qualcuno in particolare per l’ottimo risultato conquistato?

RB: Non smetterò mai di essere grata ai miei maestri Vincenzo e Salvatore Brigida per gli insegnamenti trasmessi, perché se oggi posso vantare questi successi è merito loro, dopo tutto non a caso lo slogan della Funakoshi è: la palestra che crea campioni fin dall’infanzia. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori per la stima e la fiducia che ripongono in noi, ci seguono con stima e con affetto affidandoci i loro figli, il bene più prezioso che hanno.

A cura di Gianluigi Cutillo, 6 aprile 2023