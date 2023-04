Berlusconi ricoverato, Emiliano: “Augurio di prontissima e totale guarigione”

FOGGIA, 06/04/2023 – “La personalità di Silvio Berlusconi si è affermata in questi quasi trent’anni di vita politica con una forza tale da rendere per alcuni troppo difficile pronunciare poche semplici parole di augurio di prontissima e totale guarigione.

Ma sento il dovere verso me stesso innanzitutto di dire che in questi lunghi anni di durissima lotta politica ho sempre avuto rispetto del Presidente Berlusconi pur non condividendo le sue posizioni politiche. Rispetto che in alcuni momenti, e oggi è uno di questi, è diventata anche vicinanza umana”. Lo scrive il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.