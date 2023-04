Collegamento Foggia-Milano Linate, Comitato Vola Gino Lisa: “Obiettivo raggiunto!”

FOGGIA, 06/04/2023 – “Obiettivo raggiunto! Finalmente anche la compagnia Lumiwings potrà attivare il collegamento Aeroporto Gino Lisa – Milano Linate.

Inutile ricordare come tale possibilità raggiunta sia il risultato di un lavoro di squadra che ha visto remare nella stessa direzione i politici, il management di Aeroporti di Puglia e le associazioni pro aeroporto. Il Comitato Vola Gino Lisa, nel suo piccolo, il 5 dicembre 2022, convocava i rappresentanti del territorio proprio per sollecitare la politica regionale e nazionale a sostenere, in ogni sede, le ragioni di questo aeroporto e per sostenere la

richiesta avanzata dalla compagnia aerea.

Il lavoro di squadra ha prodotto il suo risultato. Applaudiamo, pertanto, i protagonisti, tutti ognuno per sua parte, fondamentali per questo successo straordinario, condividendo l’entusiasmo del Dott. Vasile”. Lo scrive il Presidente Comitato Vola Gino LisaAvv. Maurizio Antonio Gargiulo.