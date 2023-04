Gino Lisa collegato a Milano Linate, Piemontese: “Obiettivo raggiunto”

FOGGIA, 06/04/2023 – “Dal prossimo 7 maggio sarà possibile atterrare e partire dall’aeroporto di Milano Linate: uno degli obiettivi che ci proponevano per rendere ancora più appetibili i collegamenti da e per Foggia destinati o provenienti dal capoluogo lombardo.

A Lumiwings sono state rilasciate, infatti, le autorizzazioni per poter operare sulla scalo cittadino di Milano Linate, oltre che su quello di Milano Malpensa. In virtù di questo provvedimento, a far data dal prossimo 7 maggio, e sino a tutta la chiusura della stagione estiva 2023 e quindi fino a ottobre, il volo Lumiwings Foggia – Milano – Foggia, in programma ogni domenica verrà operato sullo scalo di Milano Linate anziché su quello di Milano Malpensa.