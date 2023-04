Le alternative a Google AdSense per guadagnare con la pubblicità online

Google AdSense è stato a lungo il re incontrastato della pubblicità online, ma molte alternative valide sono emerse nel corso degli anni. Molti proprietari di siti web hanno scoperto che la diversificazione delle fonti di reddito pubblicitario può essere un modo efficace per aumentare i loro guadagni. In questo articolo esploreremo alcune delle migliori alternative a Google AdSense sul mercato e parleremo di come eADV si distingue come una delle migliori opzioni disponibili.

Come funziona la pubblicità online

Innanzitutto, è importante notare che qualsiasi proprietario di un sito web può offrire spazi pubblicitari per la visualizzazione di annunci. Tuttavia, per ottenere un adeguato compenso per la spazio pubblicitario messo a disposizione, è necessario utilizzare una misura digitalmente misurabile.

A tal fine, il CPC (Costo per Clic) è diventato un’unità di misura comune, in particolare perché il tracciamento dei clic sulle pagine web è facile da implementare. In pratica, il proprietario della pagina web riceve una commissione dall’inserzionista pubblicitario per ogni clic sul prodotto posizionato sulla pagina.

Va notato che i costi per clic possono variare in base a diverse variabili, come ad esempio la qualità della pagina su cui appare la pubblicità e la sua portata. Il formato dell’annuncio e il posizionamento sulla pagina web sono anche fattori decisivi per gli inserzionisti. Per quanto riguarda gli editori, oltre alla qualità e alla portata del proprio sito web, anche il CTR (Tasso di clic) rappresenta un fattore fondamentale per determinare la retribuzione. Inoltre, la rilevanza dei contenuti del sito web è importante per i tipi di annunci proposti. Il costo per clic viene determinato sia dall’editore che dall’inserzionista.

A differenza del classico marketing di affiliazione, nei modelli CPC solo il clic sull’annuncio pubblicitario è il fattore determinante, indipendentemente dal fatto che l’utente effettui un ordine o meno.

La maggior parte dei provider calcolano anche il CPM (Costo per Mille), che si concentra esclusivamente sulle impressioni pubblicitarie, ovvero sulle visualizzazioni degli utenti. Il costo per mille impressioni può variare in base a diversi fattori, come ad esempio la qualità del sito web che ospita l’annuncio pubblicitario, la posizione dell’annuncio sulla pagina web e il tipo di pubblico a cui si rivolge la campagna pubblicitaria.

Una panoramica su Google AdSense

Se si desidera guadagnare attraverso inserzioni pubblicitarie come banner o link, i gestori di pagine web hanno la possibilità di registrarsi a Google AdSense. La retribuzione viene calcolata sulla base del principio CPC, ovvero delle provvigioni per ogni click sui relativi annunci pubblicitari, che solitamente sono in linea con il contesto.

Le forme di pubblicità più comuni sono annunci di testo e banner, e su AdSense possono essere personalizzati per colore e grafica, e si può scegliere dove posizionarli.

Un aspetto importante di Google AdSense riguarda le linee guida sulla qualità dei contenuti, che Google valuta prima dell’accettazione nel programma. Sono rilevanti 13 fattori di contenuto e tecnici. È essenziale che le pagine non contengano materiale pericoloso per i minori, pornografico o violento, e che non vi sia alcun commercio di tabacco, alcol o armi, che possono portare all’espulsione dal programma. Inoltre, la violazione del copyright e la presunta truffa dei click possono portare alla chiusura dell’account. Google ispeziona regolarmente i partecipanti, quindi l’esclusione dal programma è sempre possibile.

Alternative a Google AdSense

Google AdSense è stato il principale giocatore nella pubblicità online per oltre un decennio. Tuttavia, ci sono molte alternative valide che meritano di essere considerate.

Eccone una.

eADV: perché sceglierla a Google AdSense

eADV è una piattaforma di advertising digitale che offre una vasta gamma di soluzioni di monetizzazione per i proprietari di siti web, che si è rapidamente affermata come una delle principali alternative a Google AdSense.

Una delle principali ragioni per cui eADV è una delle migliori alternative a Google AdSense è il suo utilizzo delle tecnologie di Real Time Bidding e Header Bidding. Queste tecnologie consentono ad eADV di mettere in competizione gli offerenti, incluso Google AdSense, per l’inventario pubblicitario degli editori. Grazie a questa concorrenza, gli offerenti, tra cui Google AdSense, tendono a fare offerte più alte rispetto a quanto offrirebbero se acquistassero l’inventario pubblicitario attraverso un unico canale di vendita. Ciò significa che gli editori possono guadagnare di più e massimizzare i loro profitti con eADV rispetto ad altre piattaforme pubblicitarie.

eADV offre una vasta gamma di soluzioni di monetizzazione per i proprietari di siti web. La piattaforma consente di monetizzare il traffico web attraverso annunci display, annunci video, ed altro ancora. Inoltre, eADV offre una vasta gamma di formati tra cui banner, pop-up, video pre-roll, interstitiali e altro ancora.

L’azienda è nota anche per il suo servizio di supporto ai clienti di alta qualità. La piattaforma offre supporto costante e immediato ai propri utenti. Inoltre, ha un team di account manager dedicati che lavorano con gli editori per massimizzare i loro guadagni pubblicitari e ottimizzare le loro campagne pubblicitarie.

In conclusione, sebbene Google AdSense sia ancora una delle principali piattaforme di pubblicità online, ci sono molte alternative valide disponibili per i proprietari di siti web che cercano di diversificare le loro fonti di reddito pubblicitario. eAdv si distingue come una delle migliori. (nota stampa).