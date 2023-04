Preside a Lucera: “Compiti per Pasqua? Va bene anche Topolino”

StatoQuotidiano, 6 aprile 2023. A Lucera gli auguri di Pasqua della scuola Bozzini Fasani si porgono con consigli per i compiti a casa, ma non solo. “Si informano i genitori che, come compiti a casa durante le vacanze pasquali, gli alunni e le alunne della scuola primaria dovranno dedicarsi a qualche lettura scelta a piacere, va bene anche Topolino, e alla cura delle piantine che porteranno a casa in questi giorni. Al rientro a scuola le piantine saranno poste nelle aiuole che nel frattempo stiamo predisponendo allo scopo. Buona Pasqua a tutti”.

Questa è la circolare diffusa dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Pasquale Trivisonnne.

La linea è quella approvata del consiglio d’istituto, riporta Luceraweb, che lascia libertà agli alunni oltre le aule. Per quanto riguarda le piantine, il progetto è Edugreen, finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla

transizione ecologica.

L’obiettivo è quello di realizzare orti didattici e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili. Dopo la cura anche durante le vacanze, le piantine torneranno nell’istituto per essere piantate, quando sarà il momento, nel cortile dell’istituto e dei vari plessi.