MANFREDONIA (FOGGIA) – Fino alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso, la seconda gita fuori porta dei manfredoniani, dopo quella della Pasquetta “u Lunedì de Sepònde” trascorsa presso la Basilica della Madonna di Siponto era “a scambagnéte” la scampagnata “alla Madònne a Pece” o “alla Pece” (come veniva denominata un tempo) alla Madonna della Pace nella frazione di Macchia, che ha luogo la domenica successiva alla Pasqua. Questa antica tradizione, si è conclusa in quegli anni, dopo il folle insediamento in quel territorio del mostruoso petrolchimico, in una delle più belle piane d’Italia, ricca di olivi secolari. La maggior parte dei sipontini, quella domenica, preferiva recarsi a piedi alla Madonna della Pace, mentre per alcuni era occasione per farsi il giro in carrozzella.

A tal proposito, ricordo che quel giorno, esercitavano il servizio di trasporto continuo di persone con le loro vettovaglie sulle loro antiche carrozzelle trainate da ronzini malandati “i cucchjire” (i vetturini) locali “Sapone e De Leo”. Altre persone invece, raggiungevano la Madonna della Pace in bicicletta, o con mezzi motorizzati utilizzando motorini, motorette, vespe e autovetture. Quando la gente arrivava vicino la chiesa, cercava subito un posto dove accamparsi. Questo avveniva nei terreni (chiuseti) e nell’area di fronte alla Cappella dedicata alla Madonna della Pace. I gitanti dove dopo aver ascoltato la santa messa nell’antica chiesetta, trascorrevano in spensieratezza quella giornata di Festa, con un lauto bivacco “all’aria aperte” consumato solitamente dopo mezzogiorno, e poi giocando a palla, suonando, cantando, ballando e ascoltando musica “pu mangiadische a batterie” (utilizzato perlopiù dai giovani) fino al tardo pomeriggio.

Mi riferiva anni fa, il compianto amico musicante Tonino Catalano, che la Banda cittadina diretta dal M° Lorenzo Leporace partecipò in due occasioni alla Festa della Madonna della Libera. Il complesso musicale bandistico partiva dalla “corve de Semunétte” (curva che si trovava sul tratto di strada per Macchia, subito fuori Città e così denominata in quegli anni) ed effettuava il servizio musicale lungo la strada fino alla chiesetta della Pace. Rammento, sempre, che quel giorno, alcuni proprietari “i patrune” dei chiuseti (oliveti e mandorleti) che erano lungo la strada che da Manfredonia portava alla Madonna della Pace, erano tutti a guardiania delle loro proprietà e dei loro orti. Costoro, muniti di bastone, che agitavano nervosamente e, con termini poco ortodossi cacciavano tutte le persone che tentavano di entrare nei loro terreni, per paura che rubassero “i manuuèlle” (le mandorle verdi tenere che si mangiano con il mallo), i piselli o le fave fresche con il baccello “i feve de vònghele” dalle piante coltivate sotto gli alberi o negli orti.

Nei pressi della chiesetta della Pace c’erano bancarelle che vendevano la frutta secca e poi uno o due contadini che mercanteggiavano “i fefe de vònghele fresche” (fave fresche con il baccello) coltivate dagli stessi, che molti compravano e mangiavano con un po’ di pane e “chese” formaggio che avevano portato da casa. Molte famiglie consumavano il pranzo all’aperto che si teneva sotto gli alberi di olivo o nell’area di fronte alla chiesetta della Pace, con succulente pietanze tradizionali che avevano preparato a casa il giorno precedente, delle quali vale la pena ricordare: “rijanéte de sicce pi patene au forne”(origanata di seppie con patate al forno); “rijianéte de turcenille pi patene au forne” (origanata di involtini di agnello con patate al forno); “sicce arrustite pu fole” (seppie arrostite con le interiora), arrostite “sopa a furnacelle la mattina presto fuori l’uscio di casa (come un tempo era usanza fare a Manfredonia) prima di andare in gita. Sempre all’ora di pranzo molti mangiavano “iove fritte o sode” (uova fritte o sode), che preparavano a mò di sandwich in mezzo a due fette di pane.

Non mancava mai in queste occasioni “a fjaschètte de vino” la fiaschetta del vino. I gitanti, portavano altresì, i dolci pasquali tradizionali quali: “scarjèlle” (scarcelle), “taralle negeleppéte” (taralli coperti di glassa), “taralle pe llòve” (taralli con le uova), scavetatille” (scaldatelli), insomma tutto l’occorrente per trascorrere una giornata in spensierata allegria, come era ed è tuttora nell’indole dei sipontini. Le succulente pietanze cucinate e portate da casa, prima del pranzo venivano riscaldate “sopa a furnacèlle” (piccola rostiera a carbone).

Sempre quel giorno di Festa, i proprietari dei terreni siti nei pressi della chiesetta della Madonna della Pace, insieme ai loro parenti si riunivano e trascorrevano quel giorno di festa nelle loro case di campagna. Questa tradizione, che da molti anni viene praticata in tono minore, vede tuttora la partecipazione di alcuni residenti di Macchia Libera e di Macchia Posta e di pochi manfredoniani, che il giorno della Festa si recano presso la chiesetta per partecipare alla santa messa in onore della Madonna della Pace. Il culto per la devozione della Madonna della Pace è molto antico. La Madonna è ritratta in un affresco insieme a Cristo Morto nella vetusta cappella. Una epigrafe posta su una parete interna della chiesetta, datata 1403, così riporta:+HOC-OPUS-FIERI-FECIT/MAGISTER ANTONIUS/DE LA VIOLA-DE CIVITATE/ANDRIE-ANNO D. MCCCCIII/ISTA ECCLESIA-VOCATUS-SANCTA M. PACIS.

Un tempo i pellegrini e devoti che si recavano alla grotta di S.Michele Arcangelo a Monte S.Angelo, facevano sosta per pregare presso la chiesetta della Madonna della Pace, prima di incamminarsi verso il Monte Gargano