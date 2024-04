La recente rottura dell’alleanza di ferro tra il MoVimento5Stelle ed il Partito Democratico in vista delle prossime amministrative per la città di Bari, ha scatenato una ridda di polemiche e di reazioni tra i due gruppi politici.

Da una parte, Giuseppe Conte, pronto a rivendicare un’autonomia e una netta presa di distanza dall’alleato rosso, divenuto ormai troppo scomodo, alla luce delle recenti risultanze giudiziarie di consiglieri espressione del PD barese, dall’altra, Andrea Orlando, il quale grida al complotto e alla poca lealtà del leader dei 5Stelle.

Ma, in terra di Capitanata, le cose pare siano molto differenti. Il caso Bari fa il paio con il caso Manfredonia, se così si può definire l’anomala situazione politico-amministrativa venutasi a creare nella città del Golfo dopo appena tre anni dal voto post scioglimento per mafia del Consiglio comunale.

A Manfredonia l’alleanza PD-5Stelle è più salda che mai, secondo quando riferisce ai microfoni di StatoQuotidiano il coordinatore provinciale dei pentastellati, Mario Furore.

“La presa di posizione del presidente Conte sui fatti di Bari é stata dirimente e bene ha fatto il nostro leader a rimarcare lo scioglimento dell’alleanza per le elezioni del capoluogo regionale”, dichiara a SQ l’europarlamentare foggiano.

“A Bari non c’erano le condizioni per proseguire, non vogliamo essere da insegnamento a nessuno, ma per noi la questione morale è la stella polare che orienta il nostro agire. E la vicenda di Bari rappresenta un precedente importante per capire che le alleanze politiche vanno fatte solo se la si pensa alla stessa maniera.

A Manfredonia la situazione é molto diversa, con il Pd abbiamo una condivisione non solo sugli obiettivi ma anche sulle ragioni che ci portano a voler essere di rottura rispetto al passato politico remoto e recente”.

Insomma le alleanze politiche sui territori sono un fatto di necessità legato anche e soprattutto alle contingenze reali dei centri su cui si ambisce ad amministrare.

“Per la città di Manfredonia abbiamo pensato di creare un’alleanza che sia nel segno della legalità e della trasparenza e che miri alla discontinuità rispetto al passato, pertanto ci apriamo al cambiamento, accogliendo civici e tutti coloro i quali vogliano il rinnovamento di Manfredonia.

Non abbiamo individuato ancora il Sindaco, ma nella prossima settima avremo un tavolo di coalizione in occasione del quale poter ragionare sui nomi”, conclude senza sbottonature circa una probabile ricandidatura del pentastellato Fatone, già propostosi alle ultime consultazioni del 2021.